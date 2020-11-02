 

Данные о рождении и смерти жителей ОРДЛО фальсифицируются – Малюська

02.11.2020, 5:05, Новости дня

В Украине происходят фальсификации при регистрации данных о смерти и рождении жителей оккупированных территорий. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 31 октября.

“Мы сейчас обнаружили достаточно большой масштаб фальсификаций регистрации рождений и смертей… жителей, которые находятся на оккупированных территориях. Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождение, чтобы получить помощь”, – сказал министр.

По его словам, “нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию”.

“У нас сейчас даже есть бюрократическая проблема. Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано. Это опять же бюрократический аспект”, – объяснил Малюська.

Он подчеркнул, что этот аспект “исправится”.

“Я к тому, что на самом деле у нас уже есть проблемы с тем, чтобы проводить должным образом регистрационные действия в отношении жителей оккупированной территории”, – отметил глава Минюста.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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