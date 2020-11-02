 

В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали почти 270 человек – правозащитники

02.11.2020, 5:05, Новости дня

1 ноября на акциях протеста в Беларуси были задержаны 269 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра “Весна” на 22.25.

Большинство задержаний произошло в Минске, где в воскресенье проходил Марш против террора.

Помимо столицы, белорусские силовики задерживали людей в таких населенных пунктах, как Жодишки, Гродно, Могилев, Брест, Пинск и Осиповичи.

В числе задержанных шесть журналистов, а также один гражданин РФ.

Ранее сегодня правозащитники сообщали о более 100 задержанных.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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