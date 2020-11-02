Мнение: Верховынй муфтий России осадил Кадырова и Нурмагомедова

02.11.2020, 5:00, Разное

Что не смог или не захотел сделать Кремль, сделал Талгат Таджуддин, Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России. Талгат Таджуддин осадил и Рамзана Кадырова, обвинившего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «становится похож на террориста», и Хабиба Нурмагомедова, написавшего в своем Instagram «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите».

Верховный муфтий, Талгат Таджуддин заявил, что пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение….

По словам Таджуддина, религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие. «И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни…» — заявил верховный муфтий, усомнившись, что это приведет к восстановлению взаимопонимания (отсюда).

Верховный муфтий, Талгат Таджуддин – мудрый человек. И это обнадеживает. Не все мусульмане воинственны. Есть среди них и миротворцы…

На снимке: Владимир Путин в гостях у Талгата Таджуддина. Фотография отсюда