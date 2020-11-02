Бородина решила посмеяться – Личное мнение

02.11.2020, 3:50, Разное

Ксения Бородина постарела и теперь строит из себя гуру. Любое событие она пытается комментировать, вкладывая в свой словесный понос глубокую, как ей кажется, мысль.



Шли годы, а Ксюша продолжала сидеть на бревне. Фото: Соцсети

Добралась Ксюша и до Хэллоуина: пофилософствовала на тему, поучила паству, так сказать.



Пожалуй, процитирую:

Многие пишут, ой, это не наш праздник, зачем его отмечать у нас?! Ребят, научитесь быть проще и лояльнее. Мы все выросли на американских фильмах и окунутся в эту атмосферу хоть на денёк, не считаю преступлением. Посмотреть на смерть под другим углом, как бы сделать ее менее страшной и в какой-то мере посмеяться над ней.





Лучше бы Бородина задалась целью сделать свою письменную речь более грамотной, чем смерть — менее страшной.

Посмотрела бы я на то, как эта кривая тётка с лобкового места смеялась бы над смертью, если бы у неё умер близкий человек.

Понимаю: звучит жёстко и страшно. Только для одних это всего лишь звучит страшно, а другие хоронят в данный момент любимых людей или пытаются выжить сами. И вот им — совершенно не до смеха над смертью.

Первым жить не хочется. Они не знают, как найти в себе силы продолжать каждое утро открывать глаза и вылезать из постели. Вторым — тупо страшно не выжить.

Нет, я не говорю, что Хэллоуин — плохой праздник, хоть лично мне он и кажется идиотским.

Ладно в Америке детишки наряжаются в смешные костюмы и ходят по домам собирают конфеты. У нас же великовозрастные идиоты нажираются в хлам на тематических вечеринках. Вот и весь Хэллоин в российском исполнении.



Фото: The City

И, кстати, даже это уже устарело, и только отсталые тётки и их дремучие мужья продолжают малевать морды на Хэллоуин.

А если уж совсем начистоту, то заигрывать с такой темой, как смерть, не нужно.

То, что Бородина решила посмеяться над смертью и сделать её менее страшной, говорит о том, что эта тётка — совсем без мозгов, и чувства такта у неё тоже нет.

От коронавируса и не только сейчас умирают люди во всём мире, а Ксюша решила сделать смерть «менее страшной». То ли комплекс Б-га у неё, то ли — комплекс дуры.

Нравится Хэллоуин? Почему?