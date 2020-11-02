Мнение: Результаты 21-го теста

02.11.2020, 3:40, Разное

Все, друзья, как всегда обсуждаем впечатления о тесте, о материалах теста, пока идет подсчет баллов.

Тест получился сложным, но хорошие результаты тоже есть и некоторые меня обрадовали.

Потом результаты будем обсуждать.

Я отредактирую этот пост и опубликую ссылку на результаты, как только они появятся.

Пишите о всех своих ощущениях и впечатлениях. Этот тот момент, когда в речи может быть больше всего рефлексии – когда к вам есть запрос – поделиться ощущениями и впечатлениями. И этот запрос всерьез, а не просто из вежливости.

Но это не значит, что на такой запрос можно вываливать рефлексию без фильтра. Фильтр должен быть всегда, когда вы говорите вслух, и давайте заодно проверим, как вы этот фильтр понимаете.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА