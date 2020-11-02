Мнение: Новое книг-шоу в жанре психотренинга!

02.11.2020, 3:10, Разное

Данное шоу выполнено в редком для книжных обзоров жанре – жанре психотренинга. Даже не читая самого “Гарри Квеберта”, учимся на примере ее автора, как преодолевать ступор, робость, зажим и творческие кризисы – и видим ободряющий пример того, что могло бы получиться и у нас, если бы мы освоили некоторые его приемы (а также были бы столь же трудолюбивы, упорны и талантливы как он).

Феноменальная история книги Жоэля Диккера, думаю, должна войти в золотой фонд историй для психотренингов. Какие еще истории можно находить, просто листая книжки у стеллажей книжных магазинов? Книг-шоу Рощина – это психология, литература и практические навыки в одном флаконе! Лайк, шер, репост!