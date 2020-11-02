Мнение: Ракета “358”

02.11.2020, 3:05, Разное

Первое фото полностью собранной иранской ракеты ЗРК "Ракета 358".

Отличительной особенностью является ее компактность, что позволяет запускать ее небольшим расчетом с мобильной платформе вроде пикапа.

Используя микро-турбореактивные двигатели, ракета забрасывается на необходимую высоту, после чего включаются маршевые двигатели и она начинает двигаться к цели. Ракета может длительное время находиться в воздухе и представлять собой одновременно и барражирующий боеприпас (который уже был испытан в боевых условиях в Идлибе, где Иран уничтожил с его помощью топливный склад), и как средство ПВО, уничтожая вертолеты, крупные и средные БПЛА, штурмовики и неосторожные самолеты, которые не ожидают, что в отсутствии активных систем ПВО, с ним с земли могут забросить ракету на сверхзвуковой скорости на 8 км (что существенно выше стандартного потолка современных ПЗРК), а потом на маршевых двигателях с меньшей скоростью еще и до 12 км (во всяком случае именно такие параметры для нее заявлены) при дальности до 100 км.



По заявлению США, ракета попала в руки США благодаря действия USS "Форрест Шерман", который захватил небольшую лодку, которую Иран использовал для поставок оружия на западное побережье Йемена.

Вот тут эта история https://www.nbcnews.com/news/military/officials-u-s-navy-seizes-suspected-iranian-missile-parts-set-n1096096

По ряду сообщений, такие ракеты уже стоят на вооружении Ирана и даже поставлялись в Венесуэлу. Сама ракета была рассекречена американцами, которые опубликовали фото иранское ракеты изъятой у торговцев оружием, который якобы занимались переправкой этой ракеты в Йемен, вместе с партией ПТУРов для нужд хуситов. Если американцы тут не врут, то возможно, иранцы хотели протестировать свои новые ракеты на воздушных силах ОАЭ и Саудовской Аравии в реальных боевых условиях, а с учетом того, те вооружены преимущественно американской техникой, то фактически для тестирования ракеты против американских самолетов и вертолетов.

Один из авторов следивший за этой разработкой еще в начале 2020-го года сделал предположение, что самолет ЦРУ над Афганистаном мог быть сбить такой ракетой, так как американский борт шел на высоте, где его не могли достать из ПЗРК, но как раз в зоне досягаемости "Ракеты 358".



Сбитый ЦРУшный самолет в Афганистане, где вместе с несколькими сотрудниками Лэнгли, предположительно погиб один из убийц Сулеймани, куратор секретных операций ЦРУ на Ближнем Востоке "Аятолла Майк" Майкл Д'Андреа.

Стоит обратить внимание, что его бортовой номер 358. На брифинге CENTCOM https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2090000/central-command-press-briefing-via-teleconference-from-tampa-florida-on-recent/ в феврале 2020-го года официальный представитель CENTCOM назвал эту ракету "зенитной ракетой 358".

Мое раннее представление о компоновке плавников с начала 2019 года было не так уж и далеко, хотя идея пропульсивной установки отсутствовала. Совершенно уникальный дизайн.

Крушение американского E-11 над Афганистаном через несколько дней после убийства генерала Сулеймани вполне могло быть связано с этим секретным оружием. Я впервые предположил об этом в Твиттере в начале этого года.

Оно может изменить войну против вертолетов, беспилотников, подобных MQ-9 (и более быстрых).

Первоначально достигая сверхзвуковой скорости, механизм поражения SAM 358 приближается к цели из-за относительно небольшой разницы в скоростях в течение длительного периода времени.

Время работы двигательной установки позволяет ракете «сбить» цель. Это пример не афишируемых публично иранских возможностей. Такие «охотники» восполняют недостаток скорости настойчивостью.

Как пример "неотвратимости", приводится шведская система захвата цели и мобильность такой установки с заявленной убойной дальностью 8 км.

Поскольку ракеты, переносимые вертолетами и дронами, становятся все более дальнобойными, ЗРК, такой как "358", является отличным решением для нейтрализации платформы-носителя. Движущим фактором являются недорогие тепловизоры для обнаружения на больших дистанциях.



Иранский «358 SAM» – революционное и новаторское зенитное оружие. Подобные микро-турбореактивные ракеты получат распространение по всему миру.

https://twitter.com/Pataramesh/status/1322463620358377472 – цинк

Ниже, пост автора от февраля 2020-го года.



Подробная информация о секретной иранской ЗРК: На этом рисунке показана вероятная компоновка неизвестной иранской ЗРК, захваченная США, но никогда не детализированной и никогда официально не упоминавшейся.

По сравнению с компоновкой аналогичных систем, таких как Ghaem или RBS-70, ее кинематические характеристики уникальны.

По ссылке https://twitter.com/Pataramesh/status/1224991978687025152, характеристики других иранских ракет.

Ниже, сравнение иранской ракеты с ракетой ЗРПК "Панцирь".

В общем, интересное устройство и весьма крутые заявленные характеристики. Разумеется, какие-то подводные камни у всего этого должны быть.

Разумеется, иранцы теперь будут нахваливать свою разработку, но даже по сравнению с "Панцирем", который не является новой системой, у этой ракеты есть ряд недостатков, да и пока неясно, какова она в противостоянии с активными и пассивными системами защиты современных самолетов.

Пока что это выглядит скорее не как эволюция ЗРК, а скорее как серьезный скачок в развитие ПЗРК – как с точки зрения потолка и дальности действия, так и с точки зрения возможности использовать такую ракету как барражирующий боеприпас. Также интерес представляет вопрос цены устройства и пусковой установки, о чем информации практически нет.

В целом, с учетом развития гонки гиперзвуковых вооружений в ведущих странах мира,. чего-то подобного стоит ожидать и не только в Иране. И кстати, с учетом развития ударных дронов, развития сверхзвуковых и гиперзвуковых ЗРК и ПЗРК, вполне может быть одной из возможных контрмер, которые также будут менять происходящее на поле боя, как это уже изменили БПЛА.