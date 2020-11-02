В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

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02.11.2020, 1:25, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 53 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6873 человек.

Днем ранее в Москве умерли 52 пациента с коронавирусом.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что созданные в Москве резервные госпитали для коронавирусных пациентов продолжат работу до конца пандемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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