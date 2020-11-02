Опубликована переписка убитого волгоградца в родительском чате

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02.11.2020, 1:25, Новости дня

Волгоградские СМИ опубликовали переписку в родительском чате, после которой отца-одиночку до смерти избили в банке.

Ссора возникла из-за того, что волгоградец не нашел общий язык с матерью одной из учениц. Школьникам дали задание по русскому языку, сделать которое надо было за несколько часов. Некоторые участники чата начали спрашивать, как быть, если не все дети успеют пройти тест. В чат пришла женщина, которая заявила, что ее ребенок всем пришлет домашнее задание. Она посоветовала другим детям делать уроки «по дороге в школу или на перемене». Далее она начала хвалить учителя, который, находясь на больничном, дал детям домашнее задание, передает РИА «Новости».

«Вопрос надо решать, а не сопли жевать», – написал после этого волгоградец, слова которого приводит сетевое издание «Волгоград онлайн».

Эта формулировка разозлила женщину. Ее он поинтересовался, можно ли предложить еще что-то, кроме как выполнять тест по дороге в школу.

«Сам ты сопли жрешь!» – ответила ему А. Мужчина попросил не тыкать ему и не втягивать его в конфликт. Собеседница возразила, что конфликт затеяла не она.

«За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины – но это не всем дано понимать!» – написала она.

В ответ волгоградец написал, что ему тоже не понятны многие вещи, например лизоблюдство «по поводу и без». Он попросил не втирать ему про настоящих мужчин.

«Ты что, бессмертный? Такое мне писать», – ответила ему женщина.

«Вы мне угрожаете?» – спросил он.

После этого к переписке подключился муж родительницы.

«Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу – ты можешь заранее уже взять больничный!» – сказал он в аудиосообщении.

Ранее стала известна причина конфликта в родительском чате, в результате которого волгоградец Роман Гребенюк был избит и умер в реанимации, не приходя в сознание.

Подозреваемый пояснял, что во время переписки в чате родителей школьников пострадавший оскорбил его сестру. Назначив встречу в банке, волгоградец приехал поговорить с обидчиком, однако между мужчинами возник конфликт. Нападавший нанес жертве несколько ударов по голове, после чего ушел. По словам очевидцев, охрана кредитного учреждения никак не отреагировала на произошедшее, позволив злоумышленнику спокойно скрыться. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



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