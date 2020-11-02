Ученые: Ромашка способна подавлять развитие синдрома Дауна

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02.11.2020, 1:05, Разное

Исследователи национального института здоровья детей в США заявили, что цветы ромашки помогают уничтожить развитие синдрома Дауна. Растение имеет апигенин, обеспечивающий снижение рисков возникновения симптоматики заболевания во время беременности женщин.
Учеными был проведен опыт, где они могли подавлять у еще неродившихся мышат некоторые симптомы синдрома Дауна. Они выяснили, что если дополнять меню беременных мышей апигенином, у эмбрионов мышат снизится воспаление нервной ткани, далее развитие проходило естественным способом.

Специалисты заявляют, что апигенин имеет антиоксидантные и антиаллергенные особенности, уменьшает воспалительный процесс в нервных клетках, что считается основой нарушений в развитии мозга при синдроме Дауна. Апигенин попадает через плаценту в кровеносную систему матери, подавляя воспалительный процесс и нормализуя развитие мозга.

Дианы Бьянка, руководитель опытов, сообщила, что при употреблении беременными грызунами корма с апигенином, у эмбрионов стали улучшаться интеллектуальные способности и пропали повреждения в мозге. Исследователи надеются, что такое открытие поможет предотвращать негативные последствия, которые связаны с синдромом Дауна.



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