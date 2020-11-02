Мнение: “Я пришел обезглавливать неверных”

02.11.2020, 0:55, Разное

Армяне выложили видео с еще одним пленным сирийским боевиком, попавшим в плен в Карабахе в ходе идущих боевых действий.

Деятель на виде ниже, проживает или вернее проживал в Джиср-аль-Шугуре (город в Идлибе под контролем ХТШ на трассе М-4) Средняя месячная зарплата боевиков в Джиср-аль-Шугуре – 200 долларов в месяц.

В Карабах поехал за зарплатой в 2000 долларов + 100 долларов бонусов за каждую отрезанную голову неверного. Это так сказать один из ответов, откуда берутся кадры с отрезанием голов убитым армянам.

Как появится перевод на русский или английский, добавлю.

Армяне могли бы хотя бы в интересах ведения информационной войны этим озаботиться.

PS. По биографии данного деятеля. Родился 1988 году в поселке Зиядия под Джиср-аль-Шугуром. Женат и имеет 5 детей.

Перевод подъехал.