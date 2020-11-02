 

Мнение: “Я пришел обезглавливать неверных”

02.11.2020, 0:55, Разное

Армяне выложили видео с еще одним пленным сирийским боевиком, попавшим в плен в Карабахе в ходе идущих боевых действий.
Деятель на виде ниже, проживает или вернее проживал в Джиср-аль-Шугуре (город в Идлибе под контролем ХТШ на трассе М-4) Средняя месячная зарплата боевиков в Джиср-аль-Шугуре – 200 долларов в месяц.
В Карабах поехал за зарплатой в 2000 долларов + 100 долларов бонусов за каждую отрезанную голову неверного. Это так сказать один из ответов, откуда берутся кадры с отрезанием голов убитым армянам.

Как появится перевод на русский или английский, добавлю.
Армяне могли бы хотя бы в интересах ведения информационной войны этим озаботиться.

PS. По биографии данного деятеля. Родился 1988 году в поселке Зиядия под Джиср-аль-Шугуром. Женат и имеет 5 детей.

Перевод подъехал.

Источник: Colonel Cassad



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