В Украине более 1,5 тыс. осужденных пожизненно – Минюст

02.11.2020, 0:45, Новости дня

В Украине в местах заключения содержат более 1,5 тыс. осужденных на пожизненные сроки. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 31 октября.

“У нас даже больше, чем 1,5 тыс. пожизненников в Украине. Содержание каждого из них – это не менее 10 тыс. [грн] в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее финансирование идет и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет”, – сказал он.

По словам министра, количество пожизненно заключенных увеличивается постоянно. Он выразил мнение, что их нужно трудоустраивать.

“Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и наслаждаться жизнью, а потом в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно”, – считает Малюська.

В апреле он говорил, что “огромное количество “пожизненных” – крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди”, часть из которых “принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму”. “Я таких готов брать на работу”, – заявлял министр.