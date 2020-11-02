 

В Украине более 1,5 тыс. осужденных пожизненно – Минюст

02.11.2020, 0:45, Новости дня

В Украине в местах заключения содержат более 1,5 тыс. осужденных на пожизненные сроки. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 31 октября.

“У нас даже больше, чем 1,5 тыс. пожизненников в Украине. Содержание каждого из них – это не менее 10 тыс. [грн] в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее финансирование идет и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет”, – сказал он.

По словам министра, количество пожизненно заключенных увеличивается постоянно. Он выразил мнение, что их нужно трудоустраивать.

“Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и наслаждаться жизнью, а потом в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно”, – считает Малюська.

В апреле он говорил, что “огромное количество “пожизненных” – крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди”, часть из которых “принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму”. “Я таких готов брать на работу”, – заявлял министр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Партнёрство, основанное на пренебрежении угрозой, — Трамп и Болсонару подорвали способность Латинской Америки сдерживать пандемию

04.07 / «Уральские авиалинии» задействовали все свои самолеты

20.08 / Нижегородцу вернули выброшенные в мусор деньги

13.08 / Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы

30.09 / Кремль прокомментировал введение двухнедельных каникул

16.07 / Колумнист Guardian – брексит не принёс Британии глобализацию и суверенитет, но лишил партнёров

25.07 / В Крыму начали проверку после расчленения дельфина

16.09 / Политологи объяснили поражение оппозиции на выборах в единый день голосования

24.08 / В РФ началось проектирование новой ракеты «Союз-6»

26.10 / Омбудсмен взяла на контроль поножовщину челябинских школьниц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска