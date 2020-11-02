 

Во второй тур президентских выборов в Молдове проходят Додон и Санду – опрос

02.11.2020, 0:45, Новости дня

В Молдове завершился первый тур президентских выборов, в котором, по данным опроса, проведенного организацией Watchdog, действующий президент Игорь Додон получил 40,9% голосов, а бывшая премьер-министр страны Майя Санду – 34,6%. Об этом 1 ноября сообщило молдавское агентство News Maker.

11,5% респондентов поддержали кандидата от Нашей партии Ренато Усатого, 6,3% – кандидата от партии “Шор” Виолетту Иванову. Четыре кандидата: Андрей Нэстасе (партия “Платформа “Достоинство и правда”), Октавиан Цыку (Партия национального единства), Тудор Делиу (Либерально-демократическая партия), Дорина Киртоакэ (избирательный блок Unirea) набрали менее 3%, отметило агентство.

В опросе приняли участие более 3,9 тыс. человек, из них, 2,5 тыс. проголосовали. Погрешность опроса составляет 2,5%.

По данным опроса, Додон и Санду встретятся во втором туре выборов.

К моменту закрытия участков в Молдове, к 21.00, явка составила 42,76%. В стране проголосовало более 1,2 млн человек, сообщил News Maker.

В стране было открыто 2004 участка. Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, также могли принять участие в голосовании – за границей открыли 139 участков.

По данным Ассоциации социологов и демографов Молдовы, самую большую поддержку на выборах имеет Додон – за него готовы голосовать 30,9% опрошенных, отмечает ZDG. 19,3% участников опроса заявили, что проголосуют за Санду, за ней следуют Нэстасе с 6,8% поддержки и Усатый с 6,7%. Иванова набрала в опросе 5,5%, за ней следуют Цыку (1,4%), Делиу (1,3%) и Киртоакэ (1,1%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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