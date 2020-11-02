“Плюс один”. Нардеп от “Слуги народа” Мовчан сообщил, что у него CОVID-19

02.11.2020, 0:45, Новости дня

У народного депутата Украины от “Слуги народа” Алексея Мовчана подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил 1 ноября в Facebook.

“Плюс один к клубу COVID-положительных. Оно и неудивительно, учитывая количество встреч, которые я сделал до и после выборов. Почти всегда пользовался маской и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило”, – написал Мовчан.

https://www.facebook.com/aleksey.movchan/posts/10207862305631994

Мовчану 26 лет, в Верховную Раду он избирался из Полтавской области.

“Кременчугская газета” отмечает, что Мовчан “очень часто, в отличие от коллег”, находился в парламенте без маски.

6 октября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что известно о 52 нардепах, в разное время инфицированных COVID-19. 22 из них болели на тот момент.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных COVID-19, 161 441 вылечился.