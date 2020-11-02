 

В киевском “Динамо” вспышка коронавируса – пресс-служба клуба

02.11.2020, 0:45, Новости дня

Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против “Барселоны” игроки, тренерский штаб и персонал “Динамо” сдали тесты на COVID-19. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба фубольного клуба.

Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко. Положительный результат получили также ассистент главного тренера Эмиль Карас и четыре сорудника из персонала команды, сказано в сообщении.

Все динамовцы, у которых выявили COVID-19, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно, отметили в клубе.

31 октября стало известно о том, что коронавирусом заразились двое ведущих вратарей киевского “Динамо” – Георгий Бущан и Денис Бойко.

В начале этой недели коронавирусную инфекцию диагностировали также у основного вратаря команды Георгия Бущана. Также заразились защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулиба.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных COVID-19, 161 441 вылечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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