 

Электрический кроссовер BMW iX окажется дороже Х5

02.11.2020, 0:05, Новости дня

В Сети продемонстрировали шпионские снимки нового электрического кроссовера BMW iX.

Некоторые источники указывают, что официальная презентация транспортного средства состоится уже к декабрю текущего года. Ориентировочная стоимость нового внедорожного кроссовера на электромоторе составит около 100 тысяч долларов. Эксперты не исключают, что новинка сможет составить конкуренцию для американского электрокара Tesla.

Ряд специалистов предполагают, что новый электрокар сможет преодолеть на полном заряде электрокара около 600 километров без подключения к зарядному устройству. Презентация пройдет в рамках закрытого мероприятия с онлайн-трансляцией. Остальные подробности пока не озвучены.



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