 

Новый внедорожник Ford Bronco получит 760-сильную версию с двигателем V8

02.11.2020, 0:05, Новости дня

Специалисты ателье Hennessey Performance намерены продемонстрировать доработанный внедорожник Ford Bronco.

В финальном исполнении данный автомобиль получит название Velociraptor Bronco. В компании указали, что в базовом исполнении приобрести новинку станет возможным по цене 225 тысяч долларов. Покупатели смогут выбрать модификации с трехдверным или пятидверным исполнением кузова. Под капотом внедорожника установлен 5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 750 л.с.

Кроме того, с такими параметрами разгон до 69 км в час достигается за 4,5 секунд. Новый внедорожник Velociraptor Bronco приводится в движение 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Специалисты ателье доработали подвеску, диски, а также существенно обновили внешний вид.



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