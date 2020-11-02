 

Новый Toyota RAV4 существенно модернизировали

02.11.2020, 0:05, Новости дня

Известная марка Mitsuoka официально продемонстрировала доработанную версию популярного кроссовера Toyota RAV4.

Данный бренд получил высокую популярность благодаря многочисленным модернизированным моделям, которые имеют ретро-стиль и уникальные комплектации. Передняя и задняя часть кузова существенно обновлена. Распознать кроссовер можно по квадратной головной оптике, бамперам и хромированным порогам. Также на багажнике прикрепили дополнительную табличку.

Что касается технических характеристик, то новинка имеет двигатель с двумя вариантами мощности 171 и 222 л.с. соответственно. Комплектации также отличаются тем, что клиенты могут приобрести кроссовер с передним или полным приводом. Начало предварительных заказов состоится уже в следующем месяцев, однако цены пока нет.



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