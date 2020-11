Два пациента и один аппарат ИВЛ. Участников исследования попросили сделать выбор

Динамика заражения COVID-19 как в России, так и во всем мире снова растет. Одна из опасностей быстрого распространения инфекции – истощение ресурсов больниц. Средств для спасения жизни людей, например, аппаратов для искусственной вентиляции легких, при тяжелом сценарии может не хватить для всех тяжелых пациентов.

В некоторых странах врачам уже приходилось работать в условиях, когда необходимой аппаратуры было недостаточно для нормальной работы и вставал неминуемый выбор, кому оказать помощь в первую очередь, а кого «попросить подождать». Необходимость таких решений оказывает огромное психологическое давление на врачей.

В новом исследовании ученые из США и Китая попросили 5 175 человек из 11 стран «принять решение», каким пациентам нужно отдавать приоритет при лечении COVID-19, если на всех ресурсов не хватает. Его результаты опубликованы в Journal of the Association for Consumer Research.

Участникам предложили 15 возможных сценариев, в которых нужно выбор делать между двумя пациентами, которым нужна искусственная вентиляция легких для спасения жизни. Для каждого пациента были указаны 10 характеристик, включая возраст, пол, вероятность выживания и криминальное прошлое.

Результаты показали, что во всем мире для людей наиболее существенные показатели – возраст и вероятность выживания. Они обусловливали около половины решений.

Ученые назвали такой подход участников исследования к решению задачи утилитарным. Люди, судя по всему, хотели, чтобы их решение принесло максимальную пользу обществу: они «отдавали аппарат ИВЛ» тем, кто может дольше прожить, и тем, кто с большей вероятностью выживет.

В меньшей степени, но тоже существенно, участники исследования благоволили к своим землякам, а также тем, кто никогда не совершал преступлений, кто потенциально проведет меньше дней на вентиляции легких, а также тем, кто заразил меньше людей и чье лечение потребует меньших трат общественных денег.

Ответы зависели и от культурных особенностей участников. Так, опрошенные жители Китая придавали меньше значение молодости пациентов. Американцев больше интересовала вероятность излечения. Люди, которых COVID-19 коснулся лично, при принятии решений гораздо реже обращали внимание на то, с какой вероятностью выживет человек.

«Во время пандемии моральный выбор людей может меняться, поскольку они чувствуют себя в большей или меньшей опасности в связи с тем, что происходит», – сказал Юнхуй Хуанг (Yunhui Huang), доцент Университета штата Огайо, соавтор исследования.

Ученые указывают, что их исследование не ставило цели повлиять на решения, которые должны принимать работники здравоохранения. Но, по их мнению, необходимо знать о мнении людей по этому вопросу.

«Мы надеемся, что наше исследование привлечет внимание к жизненно важным этическим вопросам, которые требуют глобальных решений, выходящих за рамки политических разделений, географических границ и культурных различий», – отметили авторы работы.