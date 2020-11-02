Как норвежский капитан встретил в море огромного «дракона» и застрелил его

02.11.2020, 7:01, Разное

Более двухсот лет назад капитан Лоуренс де Ферри, плывя на своем корабле возле берегов Норвегии, увидел в воде нечто очень длинное с головой, похожей на лошадиную. Моряки испугались этого существа, но Ферри нет.

В XVIII веке в Дании жил некий епископ по имени Эрик Понтоппидан. Он увлекался историей и обожал писать книги. Однажды он выпустил книгу "Естественная история Норвегии", в которой в том числе описал встречи со странными существами, которые считал подлинными.

Одна из его историй была связана с так называемым "гривистым морским змеем", которая произошла в 1746 году и известна из письма норвежского капитана Лоуренса де Ферри своему другу Джону Реутцу.

В конце августа 1746 года Ферри возвращался из плавания в Тронхейм (Норвегия) и держал курс на город Мольде(Норвегия). Был спокойный и теплый день, до Мольде оставалось всего несколько морских миль пути, а Ферре сидел в кресле на палубе и читал книгу.

Вдруг он услышал беспокойные разговоры своих моряков, а потом заметил, что рулевой отклонился от курса и поворачивает в сторону от берега. Когда Ферри испросил его в чем дело, ему сказали, что плыть по намеченному курсу невозможно, так как впереди в воде огромная морская змея.

Ферри был не робкого десятка, он достаточно повидал морских животных и был уверен, что ни одно из них не представляет опасности для его корабля. Он приказал рулевом продолжить вести корабль к берегу, а для себя велел спустить шлюпку и взял туда двух моряков на весла. Ферри желал получше рассмотреть легендарного змея, о котором он ранее слышал множество историй.

Когда шлюпка Ферри подплыла поближе, он действительно увидел в воде что-то очень длинное и крупное, не похожее на дельфина или кита. И это существо двигалось намного быстрее их шлюпки. Заинтересованный Ферри взял свое заряженное ружье и решил попробовать застрелить это существо, чтобы получить дорогой трофей.

По словам Ферри, существо примерно на 60 см высовывало свою голову над водой и эта голова была похожа на голова лошади. Само оно было сероватого цвета, но его пасть была черной и очень большой. Глаза тоже были черные, а от шеи к воде спускалась большая белая "грива" или что-то подобное.

От головы в воду уходило длинное тело (его размеры, к сожалению, Ферри не указал) и над поверхностью воды можно было увидеть семь или восемь частей тела, которые находились довольно далеко друг от друга. То есть кем бы ни было это существо, его длина была очень большой.

Ферри прицелился, выстрелил, и тут же вода забурлила, он явно попал в змея. Затем змей глубоко нырнул и вода в этом месте тут же стала мутной и красной от крови.

Ферри не видел, чтобы змей снова появлялся на поверхность, но так и не узнал, застрелил ли он его или лишь ранил. Позже он рассказал эту историю нескольким своим знакомым и заверял, что все это реально, а кто не верит, могут расспросить тех двух моряков, которые все это тоже видели. Этих же моряков он даже уговорил прийти в суд, чтобы под присягой заявить об истинности каждого слова Ферри. То есть все это было очень серьезно, а не просто морская байка.