Ладан, как реальный наркотик

02.11.2020, 6:31, Разное

Как выяснили ученые, эффект воздействия на прихожан объясняется не только духом единения и силой проповеди. Так, в экспериментах на мышах ладан показал себя достаточно сильным психоактивным веществом.

Другому известному, хотя и достоверно неподтвержденному эффекту относится небольшое бактерицидное действие, характерное для многих растительных смол. Среди отрицательных эффектов — возможное слабое канцерогенное действие, из-за чего европейские политики даже начинали обсуждать вопрос о запрете использования ладана в церковных службах.

Для подтверждения своей гипотезы ученые вывели мышей, у которых работа генов TRPV3, реагирующих на психоактивное вещество — ацетат инценсола, содержащаяся в ладане, была полностью подавлена. В отличие от своих обычных родственников, они оказались невосприимчивыми к курению. В то время как обычные мыши существенно и, самое главное, одинаково меняли свое поведение в присутствии не только ладанного дыма, но и одного лишь упомянутого активного вещества.

Ладан – наркотик, применяемый в церковных службах для наведения религиозного транса (наркотического гипноза) у посетителей храмов, подавления воли и логического мышления, что издревле применялось для религиозного психопрограммирования (зомбирования) народа, вызывает легкую наркотическую эйфорию и зависимость.

Как любой лёгкий наркотик способствует переходу на более тяжёлые наркотики, как то: алкоголь, никотин, героин, кокаин и другие. Под действием этого наркотика человек становится легко управляемым: повышается внушаемость, когда человек перестаёт АДЕКВАТНО воспринимать реальность и уходит в состояние иллюзий, после чего начинает нести религиозный бред.

Ладан — высушенный сок, смола, (камедь) многих растений рода Boswellia семейство бурзеровых (Burseraceae) — Boswellia sacra, Boswellia carterii и других, — растущих в восточной Африке, в Йемене, в Сомали. Для сбора ладана в феврале или марте на дереве делают надрезы, из которых смола непрерывно вытекает довольно продолжительное время, покрывая собой весь ствол дерева — пока, наконец, рана не затянется высыхающим соком.

Тогда собирают засохшую смолу с дерева и с земли, затем сырьё разделяют на два сорта: отборный ладан — Olibanum electum и обыкновенный — Olibanum in sortis. В дыме ладана содержится химическое вещество ацетат инценсола, оказывающий на Людей наркотическое воздействие.

Многие православные особо ценят так называемый "афонский ладан". Стандартная сувенирная коробочка-упаковка ладана размером со спичечный коробок – это один из самых популярных сувениров, которые привозят православные паломники с Афона.

Но мало кто знает, что в него – особенно в самые дорогие изысканные "подарочные" сорта – специально добавляются каннабиноиды (группа терпенфенольных соединений, производных 2-замещённого 5-амилрезорцина). В природе они встречаются в растениях семейства коноплёвых (Cannabaceae), являются действующими веществами гашиша и марихуаны.

Недаром говорят, что поездка на Афон укрепляет веру… А кто там побывал, того потом туда тянет всю жизнь…

Нет подобных специальных добавок только в самых дешевых повседневных сортах ладана. Но и "незаряженный" ладан содержит природные наркотические компоненты, но в меньших количествах.

К каннабиноидам привыкают не с первого раза – нужно определенное время. Поэтому по впечатлениям о поездке на Афон можно легко отличить воцерковленного верующего от невоцерковленного. Воцерковленные (уже пристратившиеся к ладану до поездки) непременно отмечают особую благодатность афонского ладана, а невоцерковленные этой особенности не замечают.

Многим знакомо выражение – "беден, как церковная мышь", "худой, как церковная мышь" или "голодный, как церковная мышь".

Под этими сравнениями лежит общеизвестный факт – мыши, живущие в церкви, не уходят из здания даже ценой истощения… Церковь гораздо беднее мышиной пищей, чем любой близлежащий жилой дом, но церковные мыши их почти не посещают, а если и посещают, то их, как правило, сразу видно – они тощие, жадно хватают, что попало и бегут обратно в церковь…

Известный врач Парацельс писал еще 550 лет назад: «…запах ладана может скорее привлечь, нежели изгнать злых духов. Ибо их притягивает то, что привлекательно для чувств, и если мы желаем избавиться от них, то было бы более разумным применять для этой цели ароматические вещества, их отпугивающие. В полной мере действенной против всех злых духов силой является воля».

Любая религия – это утешение слабых. Это зомбирование слабодушных и слабовольных людей. Особенно, отличается православие: впечетляющие золотоглавые храмы, с внутренним золоченым убранством, песнопением, окуриванием ладаном, горящие свечи, "святые" иконы и "святая" вода. Задача – зомбирование и одурачивание человека. Церковь всегда лояльна власти и поддерживает ее во всем. Иисус Христос не зря говорил, что молиться всегда надо только тайно, заперев за собой дверь.

Многолетнее исследование специалистов института Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) посвящённое изучению психоактивного действия камедей восточно-африканских растений, относящихся к роду Boswellia находится под угрозой перевода под гриф секретности.

Всё дело в том, что специалистам ВИЛАР, удалось опередить группу ученых из американского Университета имени Джона Хопкинса и иерусалимского Еврейского университета, возглавляемую доктором Рафаэлем Мешулам. Израильско-американская группа занималась изучением активных компонентов священной босвелии и босвелии Картера, называемых ещё "ладанным деревом". В частности, этой группой было обнаружено, что основным действующим компонентом камедей указанных растений является ацетат инценсола, входящий в состав кадильного дыма.

Из-за трудности создания модели, сравнимой с человеческим организмом, детали воздействия активного вещества ладана на психику человека долго не удавалось изучить.

Однако, согласно недавно опубликованным данным Вестника Академии прикладной ботаники, исследовательская группа из ВИЛАРа, изучая данные, полученные зарубежными коллегами, почти случайно, вывела проблему на новый научный уровень. Было замечено изменение поведенческих паттернов у людей регулярно посещающих богослужения в храмах РПЦ.

Исследователям с риском для здоровья удалось получить образцы ладана из ХХС московской епархии, известного своей благодатью.

Выяснилось, что низкомолекулярные производные основных биологически активных компонентов камеди (ладана) можно определять в моче у участников богослужений с помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC).

Результат исследования оказался так поразителен, что исследователи многократно повторяли исследование: в моче у прихожан было обнаружено высочайшее содержание не только ацетата инценсола, но и тетрагидроканабиола, основного психоактивного вещества марихуаны, в нормальных условиях ни в моче, ни в ладане, не встречающегося.

Психиатрическая часть исследования выявила высокую корреляционную связь между частотой посещения пациентами церковных служб, концентрацией в моче психоактивных компонентов и выраженностью клинических признаков кретинизма психических расстройств:

Пациенты, в начале окуривания изучаемым видом ладана, применяемом в РПЦ, проявляли признаки острой, но быстро проходившей галлюцинаторной интоксикации, за счёт инценсола: они могли общаться с "высшими силами", видели "Отца нашего, Сына и святаго Духа", поверхности всех предметов им казались «посыпанными золотой пылью», а "Святые Дары" казались мясом неизвестного происхождения, которое они, тем не менее, с охотой поедали, запивая жертвенной кровью по указанию дежурного священнослужителя.

В заключительной части богослужения пациенты полностью теряли критику происходящего, легко поддавались внушению, у них было легко вызывать эмоции, безудержный смех, наблюдалось моторное возбуждение: желание петь, танцевать, голосить, целоваться, пациентам начинало казалось, что все присутствующие люди – это братья…

В ходе длительных исследований, у пациентов изучаемой группы выявлялось снижение в потребности к усвоению информации, они останавливались в психическом развитии в фазе инфантильности. Также у постоянно дышавших ладаном отмечалась полное исчезновение интереса с половой жизни, все попытки говорить на темы секса вызвали у них раздражение, непонимание, мысли о греховности.

Единственно приемлемой темой дискуссий с сексуальной тематикой были обсуждения "соединения с Богом" или, в крайнем случае, с святым отцом.

При этом для себя пациенты всегда избирали рецептивную, пассивную роль в воображаемых половых контактах.

Интересен факт того, что если определяемые уровни ацетата инценсола, ответственного за возникновение галлюцинаторных расстройств у пациентов, держались всего несколько часов, то тетраканнабиол во всех наблюдаемых случаях, удавалось обнаруживать даже через 4 и 6 недель после посещения богослужения.

Клиническая картина психических расстройств у надышавшихся ладаном была так выражена, и проявлялась так длительно, что этот фармакологический эффект не мог не заинтересовать соответствующие гос. структуры и в ВИЛАР срочно пришло грозное письмо с решением с самого верха о переводе исследования в ведомство первого отдела и с указанием запретить к публикации полученные данные.

Защита пары докторских и дюжины кандидатских диссертаций практически оказалась под угрозой срыва, так как "режим закрытой защиты" означает для аспирантов международное забвение и неизвестность.

"Возможно, Маркс не так уж ошибался, когда называл религию опиумом для народа: морфин был выделен из мака, каннабиоиды – из марихуаны, а ЛСД – из грибов. Каждое из них использовалось в той или иной религиозной церемонии", – считает главный редактор FASEB Journal Джеральд Вайсман.

Парацельс писал: «Я владею тайным средством, которое называю «ладанум» и которое превосходит все прочие героические средства». Но речь-то шла об опии…

Пытаясь выяснить, почему опий описан как «ладанум», я полез в словари и почти сразу наткнулся на утверждение, что состав смеси для курения в кадилах на богослужениях не всегда был такой, как сейчас. Это заинтриговало, а тексты энциклопедий вместо разъяснения лишь подбросили дровишек в топку подозрений: «Современный церковный «ладан», – пишут авторы статей, – имеет с ладанной смолой мало общего». И – все!

Пришлось идти от простейшего – от значения и написания слов. Вот оно: «Ладан – высушенный сок растений рода Босвеллия… Отборный ладан – Olibanum electum и обыкновенный – Olibanum in sortis».

И сразу – первый вопрос, а почему ЛАДАН называется Olibanum? Почему не Ladanum? А потому что Парацельс был прав, и Ладанум (Ladanum, Laudanum, Ledanum, Ladbdanum, La`danon, Lh`danon, Lh^don) – это совсем другое, это тинктура, настойка ОПИЯ в алкоголе.

«Современный церковный «ладан», – тут же вспоминается статья из словаря, – имеет с ладанной смолой мало общего…»

Подозрение стало расти, как только я узнал, что один из трех волхвов, поднесших Иисусу дары, – Гаспар – эфиоп. Дело в том, что у христиан-растаманов Эфиопии прием легких наркотиков и ныне – неотъемлемая часть религиозного ритуала. Да, и дары поднесены Иисусу те, что надо: золото, СМИРНА и ЛАДАН. Причем смирна (мирра) ничуть не менее подозрительна, поскольку известна в двух фракциях, одна из которых (жидкая, тинктура) переводится в церковнославянском словаре как ЛАДАН.

А вот и подходящая к случаю цитата: «Смирна и стакти и кассиа от риз Твоих, от тяжестей слоновых, из них же возвеселиша Тя» (Псалтирь, 44, 9).

«…Из них же возвеселиша Тя…» Лучше не скажешь.

Ну, а если помнить, что смирна (мирра) – это то же, что Balsamea Myrrha, а бальзам – это главный (и сверхсекретный) товар христианских монахов из египетской Вавилонии (в Эль-Матарии, там, где Мария купала младенца Иисуса), то многое становится ясным. Ясно, почему раньше, до захвата ранними мусульманами Египта, этот «бальзам» рос в Египте повсюду, а после смены власти – только на монастырских землях – там, где не было чужих глаз.

Султаны даже за курение табака первое время головы рубили – пока сами не втянулись. Ясно, почему можно было потерять голову за попытку провезти «бальзам» через пограничные посты Вавилонского султаната. Ясно, почему к сбору «бальзама» хозяева плантаций и близко не подпускали мусульман – под тем предлогом, что это растение их не любит. Ясно, почему «роща бальзама» в Эль-Матария была уничтожена во время волнений 1496–1497 годов, и разрешение на восстановление этого бизнеса так и не было получено.

На иллюстрации аллегория Азии. Изображены африканский жираф и слон. Поскольку топоним «Азия» до новейшего времени относился к правобережью Нила, там же следует искать и плантации курящегося в кадиле у Азии вещества. Эль-Матария – это как раз правобережье.

Да, описания Вавилонской бальзамовой рощи в Эль-Матарии не походят на описание плантации опийного мака. Но ведь не из-за ароматической смолы головы отлетали? А белых пятен в истории наркотиков много. Вот одно, например. Плиний приводит фрагмент из Демокрита о растении thalassaegle или potamaugis. Приятное в питье, оно вызывает бредовое состояние с причудливыми видениями весьма необычного характера.

«Этот thaengelis, – говорит он, – растет на горе Либанус в Сирии, на горной гряде Дикте на Крите, а также в Вавилоне и в Сузах в Персии. Настой его наделяет магов способностью к предсказанию. Таков же и gelotophyllis – растение, найденное в Бактрии и на склонах Борисфена. При приеме внутрь с мирром и вином возникают всякого рода зрительные образы, вызывая самый неумеренный смех».

Подозрителен уже сам топоним «Либанус» – очень уж напоминает слово Olibanum, означающее церковный ладан для богослужений. Плюс растет в Вавилоне, пробуждает способности к предсказаниям, а растворенное в вине вызывает неумеренный смех. Может ли это быть тот же таинственный «бальзам», что рос в Эль-Матария?

Примечание:

В ходе одной из дискуссий мне указали на то, что в латинском словаре Льюиса–Шорта (Charlton T. Lewis, Charles Short) слова «ladanum» или «ledanum» переводятся не как опиум, а как ладан. Это и есть то звено, которого столь остро не хватало, и означает оно одно: ладан – это опиум. Теперь перед нами – весь процесс подмены дефиниций.

Сначала ладан (опиум) имеет название «ladanum» или «ledanum». Затем долевые части опиума сокращаются за счет добавления ароматических масел (Olibanum), и в конце концов в кадильницы кладут уже только Olibanum – и именно так его должны теперь называть словари. Термин «ladanum» остается только в аптекарском деле, что разумно. Но… целиком вытравить реликты сложно: в живом языке прошлого (и у Льюиса и Шорта) ладан остался тем, чем был изначально.

Сначала вырезка из словарной статьи: «Христианство сильно увеличило рынок ладана, хотя в современных ритуалах преимущественно используют ЗАМЕНИТЕЛИ. В европейских странах уже поднимался вопрос о возможности наложения ограничений на посещение детьми религиозных церемоний с активным воскурением благовоний из-за подозрения на проканцерогенный эффект».

Что ж, разумная мера. В XVIII веке такой заботы о детях не было; как пишут хроникеры, по дорогам Европы бродили подростки-гашишисты, рисующие перепуганным селянам все время возникающие в их головах картины Страшного суда. Наркотические откровения сопровождались антиеретической истерией, сожжениями повитух да антисемитскими погромами.

Вопрос, кто поставлял фанатичным подросткам гашиш, остается открытым. В некоторых источниках написано, что сами же еретики и поставляли. Однако сложившаяся подборка летописных свидетельств говорит об ином. Вот она.

1. Ассассины, державшие в страхе всю Европу, были наркоманами и платили дань тамплиерам и госпитальерам, державшим в руках главное – «сироп мака».

2. Госпитальеры и тамплиеры были сильнейшими политическими игроками в Европе и н Ближнем Востоке. Их преемники, иезуиты, известны политическими убийствами более чем кто-либо.

3. Политические убийства, совершенные ассассинами, как правило, приводили к погромам всех инородцев без разбора.

4. Чаще всего погромы касались евреев, которых таким образом целиком вытесняли из медицины и фармакологии – сферы интересов госпитальеров.

5. Ассассины просили своих сеньоров (госпитальеров и тамплиеров) принять их в христианство, но их посланник был предательски убит, переговоры сорвались, и убийцы-ассассины остались в сознании масс иноверцами.

Как видите, очень красноречиво. Пожалуй, всем иным версиям невероятного могущества тамплиеров и госпитальеров следует предпочесть наиболее реалистичную: они держали в руках наркотрафик из Египта и Малой Азии в Европу. И ответ на вопрос, кто поставлял наркотики детям, теперь совершенно прозрачен. Вообще же, свидетельств об использовании накачанных наркотиками детей в политических целях довольно много; в истории Европы это было описано как минимум четырежды: в 1212 году (крестовый поход детей), в 1251 году (движение пастушков), в 1320 году (тоже движение пастушков) и в 1707–1720 годах.

Крестовый поход детей 1212 года

Крестовый поход начался во Франции, в провинции Вандом. Дети рвались в поход, не слушая доводов родителей, окуривали друг друга кадилами (об этом прямо написали хроникеры) и все больше верили, что умеют творить чудеса. Когда некоторые из детей вернулись (девочки – беременными), то на вопрос, почему вы отправились в Иерусалим, они отвечали одно: мы не знаем.

Папе крестовый поход детей очень понравился. Под идейными знаменами похода безгрешных детей, под шум погромов и с позволения Латеранского собора были приняты новые законы, и евреи-аптекари оказались в гетто, а фармацевтика – вся, целиком – перешла в новые руки. Но вот ответственным за некоторые издержки похода, например, за то, что часть детей за исчерпанием задач оптом продали в рабство, сделали некоего Николая из города Кельн.

Судя по кресту в виде буквы «тау», магистр Николай был коптом, то есть православным египетским греком. В архивах города Кельна никаких сведений о Николае нет, но это и неважно: виновный все равно уже назначен, и это – еретик-иноземец.

Движение пастушков 1251 года

А вот виновным в движении пастушков был назначен уже венгр 60 лет от роду. За 40 лет до этих событий (то есть в 1212 году) этот венгр уже уводил детей (на пару с коптом Николаем) в Вавилонское рабство. Неясно, правда, почему его не наказали. Венгр ни от кого не прятался, а в Орлеане и Бурже прославился тем, что сжигал книги и отнимал имущество у евреев.

Мотивы, по которым подростки побросали семьи и отправлялись громить и убивать, так же неясны, хотя известно, что движение было хорошо организовано, и, помимо венгра, у них была целая структура оставшихся анонимными проповедников со всей церковной атрибутикой. Папа ситуацией воспользовался и тут же, в частности, запретил христианам покупать у евреев лекарства.

Впрочем, родители расценили ситуацию по-своему: магистра, сбивавшего детей с толку, поймали и убили, а инквизитор-доминиканец Роберт де Бугр счел поступки пастушков уголовно наказуемыми и начал их отлавливать, а достигших возраста – предавать суду. В результате инквизитора наказали по служебной линии, а церковные историки называют его не иначе, как «лжебрат».

Движение пастушков 1320 года

В 1320 году пастушки снова устроили поход. Отправились в Аквитанию, где начали опять нападать на иудеев и даже сожгли несколько семей в башне – точь-в-точь, как за 70 лет до того. Тогда же был раскрыт заговор прокаженных. Как выяснилось, прокаженные хотели отравить все колодцы, пастбища и реки и этим убить всех христиан, а наняли их евреи (вероятно, аптекари), которых, в свою очередь, наняли мусульмане из Гранады.

Смысл крестовых походов

Свидетельств о том, что крестоносцев интересовал прежде всего «сок мака», хватает, и винить их за это не стоит. Воевать без единственного в то время обезболивающего было сложно. Исламский переворот в Египте привел к тому, что весь опий стал недоступен. Да, Карл Великий принудил подданных растить мак в каждом крестьянском саду, но в Европе такой же опий, как в Турции да Египте, вырастить нереально. Поэтому главным товаром, который привозили крестоносцы с Востока, был, как можно выяснить, покопавшись в комментариях к хроникам, опиум.

Есть и еще одно обстоятельство – деньги. Падение Вавилона и Константинополя и смена власти в Турции и Египте означали, что и сверхприбыль будет оставаться уже в иных карманах: не в Венеции, а в Стамбуле, не в Риме, а в Каире. И уж сколько денег должно было уйти с потерей торговли опием, и представить сложно. Китай, например, перед каждой опиумной войной имел стабильный минус по серебру: подданные прокуривали все.

То же самое, полагаю, было и в Европе, и одно дело самим окуривать стада своих подданных в храмах, собирая все больше и больше власти (перед секуляризацией церкви владели третью имущества Европы), и совсем другое дело оказаться в положении Китая и отдавать все серебро посредникам. Европа нашла свой путь – вокруг Африки и в Индию – не ту, что в Эфиопии, а в Ост-Индию. Мак там был свой.

Примечание:

Период закрепления англичан в Индии (1765–1776) жестко параллелен времени серии высылок иезуитов – из Индии в первую очередь. Именно в год ликвидации самого богатого после тамплиеров ордена (1773) британский генерал-губернатор Бенгалии вошел в город Патна, уничтожил крупнейший в мире наркоторговый синдикат и установил монополию Ост-Индской компании на торговлю бенгальским опиумом. Говоря современным русским языком, перекрышевал наркотрафик.