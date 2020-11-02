Бермудский треугольник в графстве Йоркшир (Великобритания)

02.11.2020, 6:41, Разное

Для любителей посудачить о паранормальном тема Бермудского треугольника – одна из любимейших. Но исследователи больше внимания уделяют болотам Илкли – аномальной зоне в британском графстве Йоркшир. И находится она на земле, а не в море, и добраться туда несравненно проще, а что касается всякой чертовщины – так ее там не меньше, чем в Бермудском треугольнике, а может даже и больше.

Неизвестная цивилизация

В район Илкли часто приезжают археологи. Много тысяч лет назад тут существовала цивилизация, от которой не осталось практически ничего. Лишь легенды, предания, да образующие круг 12 камней, которые местные жители называют 12 апостолами. Археологи считают, что некогда на этом месте стояла пирамида 7х8м. В течение сотен лет люди ломали ее, используя камень для хозяйственных построек – и разрушили совсем.

По всей долине тут и там лежат плиты с нанесенными на них рисунками. Точно такие же петроглифы находят за тысячи километров в Италии. Что это была за неизвестная цивилизация, раскинувшаяся от Британии до Апеннинского полуострова? Археологи ищут ответы на этот и иные вопросы, но пока не находят их.

Зона Х

Для исследователей паранормального в Илкли свои загадки. Танцующие над болотами огни ядовито-зеленого цвета, под корень выжигающие растительность, привидения и призраки, души умерших, ищущие успокоения и бродящие среди заброшенных шахт и отвалов пород – всего этого с незапамятных времен здесь было в избытке. В XX веке призраков сменили НЛО с инопланетянами. При этом они часто позволяют снимать себя на фото и видео аппаратуру, чего как правило, всегда стараются избегать.

Один из самых известных случаев произошел 1 декабря 1987 года.

Рассказ полицейского

В тот день около 7 утра я отправился на болота, взяв с собой свой «Nikon». Утренние пейзажи Илкли очень живописны и я рассчитывал сделать несколько удачных снимков. В тот день все небо над болотами было затянуто огромной тучей. Я спустился в карьер и увидел несущуюся на меня огромную собаку. Она мчалась, не касаясь земли. Я даже не успел испугаться и несколько раз щелкнул затвором фотоаппарата. Когда расстояние между нами сократилось метров до 20, раздался хлопок, вспышка – собака исчезла, только в воздухе летал странный белый пепел.

Я направился в сторону посадки и услышал странный жужжащий звук. Метрах в 15 стояло человекоподобное существо, ростом чуть больше метра с идеально круглой головой и пухлыми руками и ногами. Я щелкал и щелкал фотоаппаратом, а оно махало руками, всем своим видом выражая недовольство. Затем запрыгнуло в издававшую звук металлическую коробку, та взлетела и скрылась в туче.

В завершение всего, дома офицер обнаружил, что из его жизни «выпали» 2,5 часа времени.

Слово за экспертами

Офицер оказался перед сложным выбором. Служебный долг требовал от него доложить обо всем происшедшем начальству, но при этом он опасался, не повредит ли такой странный рассказ его карьере. Снедаемый сомнениями, он связался с исследователем паранормального Артуром Томплинсоном, а тот встретился с фотокорреспондентом журнала «British Journal of Photography» и попросил сделать экспертизу снимков. Через несколько дней пришел ответ «признаков фотомонтажа не обнаружено». Такой же ответ дали и специалисты «Nikon».Запасшись этими документами, полисмен написал подробный рапорт и предоставил его вместе со снимками и заключениями экспертов своему начальству.

Загадка пропавших 2,5 часов

Убедившись, что снимки и рассказ – не мистификация, Томплинсон предложил полицейскому пройти процедуру регрессивного гипноза. Офицер согласился, сеанс провел британский гипнотерапевт Джордж Э. Синглтон.

Погруженный в гипноз полисмен рассказал, что через трубу со светящимися стенами был втянут внутрь космического корабля и оказался в белой комнате, постоянно меняющей свою форму. Там он был подвергнут медицинскому осмотру аппаратом, принимавшем форму его тела. Инопланетян полицейский описывал как низкорослых существ с остроконечными ушами, круглыми фиолетово-черными глазами, маленьким ртом и без носа. Кожа матово-шероховатая, зеленого оттенка, на руках по 3 пальца, на ногах по 2.

Странная «избирательность»

На просьбу обнародовать его историю полицейский после некоторого колебания дал согласие, но при условии сохранения инкогнито. «Мне не нужны ни деньги, ни известность, и я не хочу, чтобы журналисты превратили мою жизнь в кошмар», – так объяснил он свое условие. Офицер продолжил свою службу в полиции и никому больше не рассказывал о своем странном приключении.

После 1987 года в течение 5 лет инопланетяне являли себя еще 9 раз, и всегда сотрудникам охранных или спасательных служб (4 полицейских, 3 пожарных и 2 спасателя). Это странно, но это факт.

Ищем разгадку

Чем же объясняется аномальность Илкли? Геофизики утверждают, что в этом районе имеют место сейсмические напряжения почвы, при которых освобождается энергия, искажающая фундаментальные свойства времени и пространства, образуя своеобразную «дыру». Через этот портал и сигают туда-сюда инопланетяне и прочие «барабашки».

Есть еще одна зацепка. Объем отвалов пород древних шахт уменьшается каждый год на 3 %. Может быть, в ненужном нам мусоре присутствуют элементы, необходимые технологиям будущего? И странные существа – это курьеры, приезжающие за редким сырьем? Подтвердить или опровергнуть это сможет только время.