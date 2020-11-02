Тайна «Родезийского черепа» или «огнестрел» возрастом 300 тысяч лет

02.11.2020, 6:51, Разное

Некоторые из обнаруженных артефактов настолько необычны, что способны поставить в тупик многочисленных ученых, которые не знают что ответить о происхождении таких находок. Галактический диск, молот, возраст которого исчисляется миллионами лет, странные сооружения… Такие артефакты могут указывать на то, что наша история вовсе не такая, как принято считать…

В этой статье поднята тема “Родезийского черепа”, тайна которого не даёт покоя многим археологам, историкам и ученым, пытающихся рационально объяснить происхождение огнестрельного отверстия на черепе. Всё бы ничего, но возраст черепа составляет около 300000 лет, так откуда у наших предков могло быть оружие подобного типа, да и принято считать, что в то время на планете вообще не было людей.

Сам артефакт был найден горняком в 1922 году рядом с городом Кабве, который находится в центральной Замбии. Поначалу в нем не увидели ничего странного, но после изучения было обнаружено отверстие, которое очень сильно напоминает отверстие от пули. Дело тут вот в чем – на левой стороне черепа есть необычное маленькое отверстие. Оно имеет идеально круглую форму. Первоначально исследователи считали, что это след копья или другого острого инструмента.

На некоторое время о таинственном черепе забыли, но когда вернулись к его исследованию, то появилась версия о технологиях древних людей, в числе которых было и огнестрельное оружие. Ученые изучили возможные следы от стрел и копий на других найденных черепах и дело в том, что после них всегда остаются радиальные трещины, а на “Родезийском черепе” они отсутствуют. Один из исследователей таинственной находки по имени Рене Норберг сообщил следующее:

«…подобная особенность наблюдается у современных людей, получивших ранение головы после выстрела из мощной винтовки. Могут ли таинственные особенности, которыми обладает Родезийский череп, быть свидетельством существования в древности какой-то передовой технологии? Если да, то кто или что безобразничало на Земле между 200 000 и 250 000 лет назад?».

Однако скептики также подключились к обсуждению и считают, что эта находка имеет отношение к так называемой псевдонауки, поэтому не стоит тратить время на её изучение.