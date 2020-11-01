В Баку предостерегли Ереван от обстрелов с территории Армении

01.11.2020, 23:15, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило, что Баку будет рассматривать дислоцированные на территории Армении подразделения в качестве легитимных военных целей, если они откроют огонь по азербайджанским военным.

«Каких-либо военных целей в Армении у азербайджанской армии нет, но подразделения противника, открывшие огонь с территории этой страны по Азербайджану, становятся легитимными военными целями», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы министерства обороны Азербайджана Анара Эйвазова.

Он также отметил, что за прошедшие сутки ВС Азербайджана уничтожили большое число военной техники противника. «В частности, речь идет об одной БМП, четырех установках «Град», восьми гаубицах, двух вышках связи, двух артиллерийских батареях и семи автомобилях», – добавил Эйвазов.

Напомним, в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики. В Москве заверили Ереван, что РФ окажет всю необходимую помощь в рамках союзнических обязательств, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу в Баку заявил, Армения «не имеет оснований» для запроса военной помощи у России, так как Азербайджан проводит военные операции «на признанных международным сообществом своих территориях», на территории Армении никакие операции не проводятся.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.