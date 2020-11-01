Голосование на выборах президента Молдавии завершилось

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01.11.2020, 23:15, Новости дня

На территории Молдавии завершились президентские выборы, избирательные участки в республике закрылись в 21.00 (22.00 мск), сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным секретаря ЦИК Молдавии Максима Лебединского, ко времени закрытия участков «ЦИК не зарегистрировал нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования». «Мы находимся в процессе проверки жалоб и информации, поступившей в наш адрес», – приводит слова Лебединского ТАСС.

Тем временем российский сенатор Вадим Деньгин, который входит в состав миссии наблюдателей от Исполнительного комитета СНГ, сообщил, что представители миссии «наблюдали в целом корректный избирательный процесс». «Хочется отметить высокий профессионализм сотрудников ЦИК и представителей правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка», – добавил сенатор.

К закрытию избирательных участков явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек). Для признания выборов состоявшимися, в них должны принять участие не менее 33,3% избирателей.

На пост главы Молдавии баллотировались восемь кандидатов, включая действующего президента республики Игоря Додона и его главного оппонента – лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. За пост президента Молдавии также борются глава «Нашей партии» Ренато Усатый, руководитель «Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, представитель Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу, депутат парламента Виолетта Иванов от партии «Шор», руководитель Партии национального единства Октавиан Цыку и глава Либеральной партии Кишинева Дорин Киртоакэ. Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать больше половины голосов голосовавших избирателей.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовят для Молдавии «революционный» сценарий. В МИД РФ заявляли о прямом вмешательстве Германии в дела Молдавии.



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