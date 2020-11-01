 

Людям со слабым иммунитетом не стоит торопиться с прививкой от COVID-19

01.11.2020, 22:55, Разное

Директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил об особенностях профилактики COVID-19. Как оказалось, торопиться с прививкой от коронавируса не стоит людям, у которых слабый иммунитет.
Над разработкой средства для профилактики sars-cov-2 работают исследователи многих стран мира. Собственная разработка, доказанная практическим применением, создана и российскими учеными. По мнению иммунолога, около одного процента населения РФ может не иметь реакции на инъекцию вакцины от опасного недуга. Такая ситуация объясняется как правильностью укола прививки, стабильностью и активностью препарата, так и состоянием иммунной системы человека.

Формирование в человеческом организме антител к инфекции зависит от возможностей организма противостоять заболеваниям. Также не менее важно учитывать прием различных сторонних медицинских препаратов. Повлияет на ход вакцинирования и возможные обострения имеющихся расстройств здоровья. Кроме того, следует обязательно учитывать главный фактор, достаточную численность клеток.

Поэтому, прежде чем сделать прививку от коронавируса, следует учитывать, что в ряде случаях такая процедура противопоказана. Вакцина от COVID-19, как пишет «Политэксперт», должна колоться, если у человека нет каких-либо противопоказаний, как общих, так и индивидуальных.



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