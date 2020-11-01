Врач-эндокринолог рассказала о пользе горячих супов

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01.11.2020, 22:55, Разное

Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова пояснила о здоровом питании и пищевых привычках. Врач-эксперт объяснила, в чем польза от наличия горячих супов в рационе.
По мнению медика, ежедневно каждый человек должен в обязательном порядке употреблять горячие блюда. В первую очередь, это касается супов с овощами. Употребление горячих супов активирует в организме выработку холецистокинина, гормона, ответственного за насыщение. Это означает, что при употреблении в пищу горячих бульонов человек может затем съесть меньше пищи. Благодаря этому он не переедает, а значит, и не набирает лишних килограммов.

При этом стоит учитывать, что не все супы одинаково полезны. Также есть категории блюд и продуктов, а также методов приготовления, которые противопоказаны тем или иным лицам. Кроме того, не стоит слишком увлекаться супами-пюре, из-за их мягкой консистенции зубы не получают нужной нагрузки на них. Чувство же насыщения напрямую зависит именно от хорошего пережевывания еды.

Кроме того, протертые супы содержат продукты, которые усваиваются быстрее, чем в обычных похлебках. Из-за этого, съедая подобное блюдо, можно получить больше энергии, чем необходимо организму. При особой любви к подобным яствам эндокринолог Павлова рекомендует добавлять в них побольше зелени. Растительная клетчатка будет достаточно нагрузки на зубы и десны, как пишет «Глобалмск», такая пища будет пережевываться более тщательно.



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