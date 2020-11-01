“Первыми Землю заселили грибы”: Эксперт поддержал гипотезу о происхождении человека от грибов

01.11.2020, 22:55, Разное

Научный эксперт российского телеканала “Культура” Александр Галкин дал интервью одному из отечественных изданий, в котором прокомментировал гипотезу о происхождении людей от грибов. По мнению специалиста, указанная теория вполне может быть правдоподобной.

Свои измышления научный обозреватель основывал на факте, имевшем место еще два года назад. В частности, пребывающие на орбите астронавты направили на Землю найденный ими белый налёт, который они предварительно поместили в герметически закрытую упаковку. После анализа образца исследователи рассказали о наличии в нем спор грибов и бактерий, не имеющих аналогов на планете. “Получается, во Вселенной эти споры грибов разносятся с помощью метеоритов, комет по разным планетам. Где условия оказываются вполне допустимыми, чтобы грибочки начали развиваться, там они и приживаются. То есть вполне возможно, что первыми Землю заселили грибы”, – резюмировал Александр Галкин.

Примечательно, что данная гипотеза перекликается с версией, выдвинутой еще в 2015 году британскими учеными. Они, в частности, исследовали геномы почти трех десятков живых существ, обитающих на планете, в том числе – человека. При этом в человеческом геноме были найдены несколько генов, характерных для грибов. Об этом сообщает Newinform.com.