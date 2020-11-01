Мнение: Чего хотят противники абортов. Аборты и секс в культуре

01.11.2020, 22:50, Разное



Протесты в Польше – против ковидобесия и запрета абортов

Аскер-заде, Ивлеева – как-то эти выходные настраивают меня на фривольный лад. Сейчас еще прочитал возмущенный пост френдессы про запрет абортов. Тут же вспомнил про грандиозные волнения в Польше в связи с очередной попыткой их правительства еще больше запретить аборты; посмотрите фотографии – вот это да! Это не сравнить ни с какими “болотными”, Минск тоже бледнеет; в Польше, похоже, миллионы выходят, причем уже вторую неделю.

Я написал коммент в поддержку: “пример Польши перед глазами: там аборты запрещены – по факту – с 1993 года, а рождаемость – одна из самых низких в Европе. Казалось бы – шах и мат всем бредням про “борьбу за рождаемость” таким способом, но какой там… Тут ведь не рациональная мотивация, а иррациональная – кто-то очень хочет контролировать женщин, а все словесные формулы – только для прикрытия”.

А потом задумался над природой этой иррациональной мотивации. Кстати, в первую очередь ясно, что мотивация эта преимущественно мужская; кто обычно требует запретить аборты? Мужики, однозначно. Но почему? Какого рода контроль эти невротики хотят получить?

Думаю, тут в основе… стремление к “результативности секса”. Ведь секс, с одной стороны, является одним из мощнейших мотивирующих факторов у сапиенсов (поскольку прописан, так сказать, “в биосе”, в инстинктивных программах, определяющих поведение взрослых особей); а с другой стороны, он всё больше превращается в нынешней культуре в чистое развлечение, способ воздействия на “центры удовольствия” и не более того. Причем многие уже освоили, что для воздействия на эти центры, собственно, никакой партнер особо не нужен, и практикуют в одиночестве или с помощью “игрушек” (что современная “ковидная мораль” целиком и полностью приветствует).

Однако еще больше нас спинным мозгом (в буквальном смысле) чувствуют, что “в этом есть что-то не то”, как пел Гребенщиков – и все-таки по старинке ищут партнера, точнее – партнершу. И чаще всего находят. Вроде вот он, тот самый секс, как завещали предки! Но опять что-то не то, чего-то не хватает. Хотя и “игрушки”, и партнерша может быть вполне гибка и изобретательна. Но – не хватает “остроты ощущений”.

Почему? А потому что реальный секс – это ведь, по задумке природы, куда более грандиозная практика, чем, скажем, игра в “танчики”. В сексе есть то, что роднит его с убийством: то и другое вносит критические изменения в тело партнера. Не зря у Фрейда, да и у массы других мыслителей, Эрос и Танатос. Влечение к смерти и влечение к жизни, убийство и секс – как два Основных влечения. Только в случае убийства ты изменяешь партнера так, что он перестает жить, а в случае секса – изменяешь его так, что в его теле зарождается новая жизнь.

Но это в теории. Хотя это и есть тот КОНТРОЛЬ, который больше всего греет мужчину: я ЗАХОТЕЛ – и в этом теле зародилась новая жизнь! Это и есть ПРОИЗВОДСТВО в высшем смысле слова; кстати, оргазм при эякуляции – запланированная благодарность природы: молодец, сделал ДЕЛО.

Однако почти полное разделение секса и процесса деторождения – суть современной культуры – с одной стороны, сделало секс главным развлечением в жизни людей, но, с другой стороны, поставило секс все-таки в один ряд с другими развлечениями, с той же игрой в “танчики”. И это, конечно, главное достижение прежде всего ЖЕНЩИН – они получили возможность играть в эту игру наравне с мужчинами, то есть – ТОЖЕ без последствий.

(кстати – отсюда и распространение однополого секса: в самом деле, если он в принципе перестал быть “результативным” и направлен исключительно на раздражение разного рода эрогенных зон – то какая разница, какого пола участники? Почему при игре в “танчики” вам неважно, кто является вашим “противником”, а при сексе должно быть важно?)

Вот за это и борются противники абортов; они, по сути, хотят, чтобы секс не только сопровождался риском для одного из партнеров – но и чтобы этот риск был необратимым. Залетела – рожай! Только это как бы придает (а точнее – возвращает) изначальный смысл всему занятию… с точки зрения мужчин. А смысл – если смотреть с точки зрения женщины – такой: в сексе все риски она берет на себя. Это такая заложенная природой гендерная несправедливость (самое главное наслаждение сопровождается самым большим риском), которую как раз и сглаживает всеми силами современная культура. Природа против культуры – экзистенциальный конфликт! Неврозы неизбежны, причем при ЛЮБОМ способе его разрешения.

В связи с этим подумал, что было бы интересно написать фантастический рассказ об обществе, в котором (представим) организмы были бы устроены так, что ЛЮБОЙ сексуальный контакт с гарантией вел бы к беременности, а аборты, допустим, были бы невозможны. И при этом, опять же допустим, такой вот результативный сексуальный контакт так же гарантировал бы обоим участникам необычайно яркий оргазм. То есть секс был бы одновременно и очень заманчивым, и чрезвычайно “опасным” – прежде всего для женщины, конечно – занятием.

Интересное было бы общество! Вся шкала ценностей была бы сдвинута относительно того, что мы имеем сейчас. Но в какую сторону? Интересно поразмышлять.