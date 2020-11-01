 

Мнение: Война в Карабахе. Видео. 01.11.2020

01.11.2020, 22:45, Разное

Видео войны в Карабахе за 31 октября и 1 ноября 2020.

Удары по армянским позициям.

Еще.

Уничтожение грузовика с армянской пехотой.

Большая колонна армянских гаубиц и РСЗО.

Уничтожение азербайджанского дрона над Степанакертом.

Мост в Ханлыке.

Центральный рынок Степанакерта.

Разрушения в Шуше после обстрелов.

Про обстрел иранской мечети в Шуше.

Разрушения в Мартуни. Вид с дрона.

Военкор Пегов про обстрел Мартуни.

Репортаж Патрика Ланкастера из Мартакерта.

Использование фосфорный боеприпасов на фронте под Шушей.

Репортаж из Сюника.

Убитые армянские солдаты.

Азербайджанские минометчики.

Уничтоженная армянская техника.

Переброска иранских систем ПВО на границу с Карабахом.

Пленные армяне.

Религиозная пропаганда на фронте.

Трофеи захваченные азербайджанцами в Зангелане.

Занятое азербайджанцами месторождение золота у границы с Ираном.

Армяне разделывают свиней в окопах.

Армяне поднимают боевой дух песнями и плясками.

Еще песни.

Армяне на отдыхе.


Карта от "Южного фронта".

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Особенности национальной кухни могут влиять на смертность от COVID-19

23.09 / Возлюбленный Анны Калашниковой изменил ей с мужчиной

23.10 / Ученые определили срок опасности зараженных COVID-19 для окружающих

12.09 / Назван признак быстрорастущей формы рака мозга

20.07 / Море слез и нецензурная брань: Канье Уэст провел первую встречу с избирателями

19.10 / Мнение: Разгон мирной демонстрации в Праге

29.04 / Исследование доказало почти полную безопасность вакцинации

31.07 / Народную артистку Жемчужную госпитализировали

31.07 / Мнение: Зачем бойцы «ЧВК Вагнера» летели в Стамбул?

28.08 / Фанаты раскритиковали Ксению Алферову за фотографию ее голых ног

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска