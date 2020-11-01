Мнение: Война в Карабахе. Видео. 01.11.2020

01.11.2020, 22:45, Разное

Видео войны в Карабахе за 31 октября и 1 ноября 2020.

Удары по армянским позициям.

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Уничтожение грузовика с армянской пехотой.

Большая колонна армянских гаубиц и РСЗО.

Уничтожение азербайджанского дрона над Степанакертом.

Мост в Ханлыке.

Центральный рынок Степанакерта.

Разрушения в Шуше после обстрелов.

Про обстрел иранской мечети в Шуше.

Разрушения в Мартуни. Вид с дрона.

Военкор Пегов про обстрел Мартуни.

Репортаж Патрика Ланкастера из Мартакерта.

Использование фосфорный боеприпасов на фронте под Шушей.

Репортаж из Сюника.

Убитые армянские солдаты.

Азербайджанские минометчики.

Уничтоженная армянская техника.

Переброска иранских систем ПВО на границу с Карабахом.

Пленные армяне.

Религиозная пропаганда на фронте.

Трофеи захваченные азербайджанцами в Зангелане.

Занятое азербайджанцами месторождение золота у границы с Ираном.

Армяне разделывают свиней в окопах.

Армяне поднимают боевой дух песнями и плясками.

Еще песни.

Армяне на отдыхе.



Карта от "Южного фронта".