 

Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором

01.11.2020, 22:35, Новости дня

Президент России Владимир Путин 31 октября внес в Государственную думу законопроект, который позволит ему получить пожизненную квоту в Совете Федерации. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.

Согласно документу, президент будет пожизненно входить в состав Совета Федерации в случае истечения срока его полномочий и в случае его отставки. При этом экс-президент может отказаться от должности сенатора, отмечает “Медиазона”.

Издание пишет, что бывший президент РФ, став сенатором, сохранит все социальные и другие гарантии главы государства.

Госдума и Совфед намерены принять внесенный законопроект до конца 2020 года, об этом 31 октября сообщило агентство ТАСС в Telegram со ссылкой на главу комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Совет Федерации – верхняя палата парламента Российской Федерации. Общее число его членов – 187, из которых 170 представляют субъекты России (по два представителя от каждого из 85 субъектов), 17 – сенаторы, которые назначаются президентом. После введения поправок в Конституцию РФ президентская квота увеличена до 30 человек. Президент РФ, прекративший свои полномочия по истечении срока или досрочно в случае отставки вправе стать пожизненным сенатором.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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