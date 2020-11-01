“Это была крутая победа”. Зеленский поздравил Усика

01.11.2020, 22:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, который одержал победу над британцем Дереком Чисорой в 12-раундовом поединке. Поздравление глава государства разместил 1 ноября в Twitter.

“Александр, это была крутая победа! Украина гордится!” – написал Зеленский.

[email protected], Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020

Украинский журналист Евгений Хурсин предложил назначить Усика в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбасса, об этом он написал 1 ноября в Facebook.

“Он настоящий патриот и гордость Украины, по настоящему авторитетный, миролюбивый, дипломатичный, адекватный, добрый и верующий человек. Отличная кандидатура. Для договора о мире, а не войне”, – отметил Хурсин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780627202793169&id=100025376883036

Усик победил Чисору единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113. Это 18-я победа украинского тяжеловеса в 18 поединках на профессиональном уровне (13 он выиграл нокаутом).

После победы над Чисорой Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.

Подробнее о ходе поединка читайте в текстовой онлайн-трансляции боя издания “ГОРДОН”.