 

“Важно, чтобы все объединились”. Посол Великобритании в Украине отреагировала на ситуацию с КСУ

01.11.2020, 22:35, Новости дня

Для урегулирования ситуации, сложившейся в Украине в связи с последними решениями Конституционного Суда, необходимо объединить усилия. Такое мнение выразила 1 ноября в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

“Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного Суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, объединились в этот решающий для Украины момент”, – написала дипломат.

Like many others I continue to follow closely developments re recent Constitutional Court decisions. Right now it is important the government and all those in who support a Euro-Atlantic future come together at this defining moment #ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 1, 2020

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского.

Перед этим 28 августа КСУ пришел к выводу о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Издав указ о назначении Сытника, пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в суде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Симоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова

12.08 / Бельгия и Нидерланды осудили насилие в отношении протестующих в Белоруссии

24.06 / Додон назвал символ общей Победы на параде в Москве

06.10 / Полицейского застрелили в США

24.08 / Саратовца осудили пожизненно по резонансному делу об убийстве девятилетней девочки

12.08 / В Волынской области религиозная община перешла в ПЦУ после того, как настоятель поздравил Путина с Днем ангела

25.06 / Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

11.09 / В Сенате США представлен законопроект о санкциях против России

29.07 / Кабмин Украины утвердил требования к автомобильному газу

11.07 / Дело Юрия Дмитриева и «порнография российского правосудия»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска