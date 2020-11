“Важно, чтобы все объединились”. Посол Великобритании в Украине отреагировала на ситуацию с КСУ

01.11.2020, 22:35, Новости дня

Для урегулирования ситуации, сложившейся в Украине в связи с последними решениями Конституционного Суда, необходимо объединить усилия. Такое мнение выразила 1 ноября в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

“Как и многие другие, я продолжаю внимательно следить за последними решениями Конституционного Суда. Сейчас важно, чтобы правительство и все те, кто в Украине поддерживает евроатлантическое будущее, объединились в этот решающий для Украины момент”, – написала дипломат.

Like many others I continue to follow closely developments re recent Constitutional Court decisions. Right now it is important the government and all those in who support a Euro-Atlantic future come together at this defining moment #ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 1, 2020

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского.

Перед этим 28 августа КСУ пришел к выводу о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Издав указ о назначении Сытника, пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в суде.