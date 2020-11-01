Мнение: Ранжирование пенсионеров, враги прогресса и здоровье пожилых

01.11.2020, 22:20, Разное

1. В Госдуме продолжают думать над тем, как сделать пенсионную систему понятнее и приятнее для населения. Одна из проблем в том, что ныне действующий подсчёт пенсионных балов слишком сложен, люди не понимают, к какой пенсии они в итоге придут. Поэтому в Госдуме думают о том, чтобы разделить всех пенсионеров на 10 простых рангов:

https://lenta.ru/news/2020/10/29/rangi/

В России предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам» и возобновить отчисления работников на пенсию с их зарплаты. С такой идеей выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, пишет РИА Новости. По его задумке, пенсия должна разделяться по уровням, от первого — минимального до максимального — десятого:

«Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели».

Новая система позволит работнику четко понимать, на какую сумму он может рассчитывать в старости. При этом государству не обязательно индексировать пенсии по всем рангам одновременно, оно сможет принимать решение об индексации в зависимости от экономической ситуации в стране. Сейчас же система настолько сложная, что «даже специалисты путаются в действующей системе баллов», добавил Калашников.

2. Виктор Мараховский пишет о «врагах прогресса»:

https://t.me/vmarahovsky/1671

Самый главный враг прогресса в сегодняшнем мире, ув. друзья – это человек с памятью, терпением и привычкой рассуждать.

С какой стороны ни посмотри на такого человека – он враг прогресса. <…>

…современная маркетинговая мысль (от коммерческой до политической) тратит столь много усилий на то, чтобы изобразить рассудительного человека с памятью и терпением как раба, тормоза и пассивного труса.

Ведь только раб, тормоз и пассивный трус припоминает свой и чужой опыт, терпит ради достижения своих целей то, что ему дискомфортно, и занудничает на тему “а как практически вы собираетесь обеспечить мне то, что обещаете”.

Свободный, резкий и активный смельчак обладает оперативной памятью золотой рыбки и послушно мчит туда, где, как ему сказали, лежит великий эликсир, превращающий сформулированные за него его хотелки в реальность через ритуальное действие (см. одеться гусём и выйти на площадь/позвонить прямо сейчас, потому что завтра уже не будет).

Хорошо быть врагом прогресса, ув. друзья.

3. Согласно последним исследованиям, современные пожилые люди заметно лучше сохраняют ясность ума и скорость реакции, чем это было 30 лет назад. То же самое касается и общего физического состояния:

https://nplus1.ru/news/2020/09/25/smarter-seniors

Финские ученые выяснили, что пожилые люди стали лучше справляться с интеллектуальными задачами и физическими испытаниями. Чтобы это узнать, они сравнили результаты когнитивных тестов группы пожилых людей с результатами аналогичных тестов, полученных у людей того же возраста 28 лет назад… <…>

Сравнивая результаты тестов для пожилых людей, прошедших испытания в 1989-1990 годах и в 2017-2018 годах, исследователи выяснили, что участники более поздней выборки показали лучшие результаты по большинству параметров (сравнивали группы соответствующего пола и возраста): среди мужчин выявили достоверную разницу в тестах Векслера и на вербальную беглость как для 75-, так и для 80-летних участников (p ≤ 0,015). Статистически значимую разницу обнаружили и в сложном тесте на скорость реакции для выборок 75-летних мужчин (p = 0,049). Для женщин разница показателей оказалась статистически значимой во всех испытаниях (p ≤ 0,004), кроме теста на кратковременную слуховую память у 80-летних женщин.

Оценивая испытания физических параметров, исследователи выявили лучшие показатели и по максимальной изометрической силе сжатия кисти, и по скорости ходьбы у испытуемых 2017-2018 годов. То же касается и респираторной функции, где более поздняя выборка имела в среднем большую форсированную жизненную емкость легких, а среди 80-летних женщин — и объем форсированного выдоха за одну секунду. При этом отличий в пиковой скорости выдоха показано не было. Важно отметить, что по опросам время, затраченное на образование, у участников выборки 2017-2018 оказалось в два раза выше, чем у предыдущей (p ≤ 0,001), а субъективная оценка состояния собственного здоровья также была в среднем выше и поздней выборки (p ≤ 0,001).

Исследование было проведено финнами, но не приходится сомневаться, что в современной России дела в этом плане также улучшаются. В конце концов, за последние 20 лет продолжительность жизни у нас выросла на 8 лет (с 65 до 73).