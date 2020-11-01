Диктатура или коррупция?

01.11.2020, 22:00, Разное

Президент Зеленский требует роспуска Конституционного суда. Суд отменяет антикоррупционное законодательство.

Во вторник Рада в экстренном порядке должна зарегистрировать и рассмотреть законопроект президента «О восстановлении доверия общества к конституционному судопроизводству». Противники Зеленского уже предупредили о попытке перевести в ручном режиме страну — ни больше ни меньше! — из демократии в диктатуру.

Суть предложений Зеленского следующая: последнее решение Конституционного суда Украины (КСУ) от 27 октября считать ничтожным, то есть не имеющим правовых последствий, поскольку оно было принято в условиях реального конфликта интересов. Закон «О предотвращении коррупции» и Уголовный кодекс оставить в редакции, которая действовала прежде. Полномочия нынешних судей КСУ прекратить в момент вступления в силу президентского закона «О восстановлении доверия…». Неотложно начать процедуру отбора на конкурсной основе нового состава Конституционного суда.

Текущую политическую повестку Украины лучше всего отражал врачебный термин Cito!. На сайте парламента документ от Зеленского появился в ночь на пятницу, 30 октября, после срочно собранного заседания Совета национальной безопасности и обороны, где пришли к выводу:

из-за позиции КСУ оказалась под угрозой национальная безопасность.

В Европейском союзе добавили жару: скандальное решение КСУ в сфере антикоррупционного законодательства ставит под сомнение ряд международных обязательств страны. Потому либо власти примут соответствующие меры, либо безвизовый режим могут временно приостановить. (По крайней мере, авторитетная интернет-газета «Европейская правда», ссылаясь на некую закрытую переписку посла Украины в ЕС Миколы Точицкого с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, уже сделала такой вывод.)

Надо ли говорить, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий не менее срочно провел пресс-конференцию, где сообщил: давлению со стороны президента и Офиса ни он, ни коллеги не поддадутся,

а то, что творит Зеленский, пахнет конституционным переворотом!

Под зданием КСУ действительно стоял резкий удушающий запах от петард и горящих фаеров. Группа активистов Майдана принесла и перебросила через забор шины, чтобы не мешкая выкурить оттуда судей. Усилиями полиции диалога (специального подразделения, чья функция — снижать градус эмоций во время массовых акций) удалось убедить протестующих подождать до вторника, до голосования в Раде. Но презервативы в окна суда все же полетели… По факту участники протеста поддерживали Зеленского в данной ситуации, хотя не все были его абсолютными союзниками. Нетерпимость к коррупции, по их мнению, оправдывала любые радикальные поступки — как на улице, так и в кабинетах.

Что привело к накалу страстей? 27 октября, по представлению группы народных депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь!» и партии «За майбутнє!» (укр. — «За будущее!»), связанной с олигархом Игорем Коломойским, которую молва сразу перекрестила в «За майбах!», КСУ признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. В частности, проголосовал за отмену статьи 366-1 УК Украины,

упразднив уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации как избыточную меру,

и закрыл свободный доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В Конституционном суде дали разъяснение: «Борьба с коррупцией должна исключать неоправданное давление, влияние или контроль со стороны исполнительной или законодательной власти на судебную власть».

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено подчиниться приказу относительно реестра. Глава НАПК Александр Новиков прокомментировал прессе, что это значит.

«Государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.

Сокрушительное поражение антикоррупционной реформы!» — сказал он. Накануне Нацагентство выявило декларирование недостоверной информации у двух членов КСУ, видимо, оказав «неоправданное давление» на служителей Фемиды.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник (его назначение на должность КСУ также счел незаконным) рассказал журналистам, что около сотни уголовных дел, связанных с декларированием, которые расследует НАБУ, теперь тоже будут закрыты. «Решение принято в угоду определенным элитам», — выразил убеждение Сытник. И это лишь часть событий, предшествовавших срочному заседанию СНБО.

29 октября правительство своим распоряжением обязало Нацагентство по предотвращению коррупции восстановить статус кво — безотлагательно открыть доступ к реестру электронных деклараций. Однако за «слепые» сутки, как выяснило издание «Украинская правда», туда успели внести недостающие сведения о своих доходах, миллионных кредитах, дивидендах и недвижимости многие достойные господа — от самого председателя суда Александра Тупицкого и нескольких его коллег до депутата «ОПЗЖ» бизнесмена Григория Суркиса и пятого президента, основателя парламентской партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Петр Порошенко уже выразил публично возмущение по поводу действий «организационно и интеллектуально импотентной украинской власти», которая, по его мнению, разрушает антикоррупционную инфраструктуру, чтобы вернуть Украину в сферу российского влияния. Заявил, что уже дал задание народным депутатам во фракции немедленно подготовить законопроект, который заполнит все пробоины в антикоррупционном законодательстве.

Оппозиционные «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос» едины во мнении: теперь Зеленский хочет узурпировать власть, стать диктатором,

поскольку за год допустил массу грубых ошибок. При этом ряд политиков и лидеров общественного мнения, записных критиков главы государства, признают не без удивления: чтобы избежать хаоса в воюющей стране, только так, как Зеленский сейчас, и надо поступать.

Эксперты называют нынешнюю ситуацию конституционным кризисом. Действительно, в истории страны никогда не было президентских инициатив подобного рода. Но не было и прецедентов, когда суд принимал решения с нарушением и закона о предотвращении коррупции, и самой Конституции.

Ольга Мусафирова

собкор в Киеве