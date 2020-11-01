 

Редкое купе Toyota 2000GT продали на аукционе

01.11.2020, 21:55, Новости дня

В рамках проводимого аукциона RM Sotheby’s удалось продать уникальный экземпляр редкого купе под названием Toyota 2000GT.

Данный автомобиль ранее являлся собственному легендарного гонщика Отто Линтона. Осуществить продажу сумели за рекордную сумму в размере 912 тысяч долларов. Вместе с тем последняя реставрация японского купе Toyota 2000GT прошла около 10 лет назад. Автомобиль предложен в ярком красном оттенке, а также имеет кожаный салон. Под капотом применили силовой агрегат на 150 л.с. мощности.

Кроме того, Toyota 2000GT приводится в движение 5-ступенчатой механической трансмиссией. С такими параметрами осуществить разгон до 100 км в час можно за 10 секунд. Предельная скорость автомобиля достигает 220 км в час.



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