 

Новый Nissan GT-R показали на рендерах

01.11.2020, 21:55, Новости дня

Стало известно, что японская модель Nissan GT-R окончательно покинет рынок уже к 2022 году.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что будущий преемник будет радикально отличаться от предшественника. Японские художники продемонстрировали собственное видение на будущую спортивную модель. Внешний вид окажется более привлекательным и соответствующим остальным новинкам на мировом рынке. Источники указывают, что преемник Nissan GT-R обзаведется гибридной силовой установкой.

Не исключается, что система рекуперации позволит максимально эффективно использовать энергию, вырабатываемую транспортным средством. Более точные технические параметры автомобиля будут озвучены в рамках официальной презентации, которая состоится в 2023 году.



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