Мнение: Эффект тестирования

01.11.2020, 21:10, Разное

Первый поток уже написал тест. Второй поток в 17-00 по Москве.

В 19-15 начнем обсуждать впечатления, а потом результаты.

Пока хочу рассказать о том, как влияет тест на учебный процесс.

Совершенно неверных вариантов ответов к заданиям я не предлагаю вообще.

Были пара тестов, где такие ответы были, это был мой эксперимент, повлияет ли это на валидность, но оказалось что нет.

Валидность я проверяю по тому, сколько хороших комментаторов оказываются вверху, а сколько внизу списка.

Это не очень точный показатель, поскольку понимание не напрямую связано с комментированием. Некоторые из победителей комментируют редко, некоторые вообще не комментируют, но это не значит, что они понимают хуже. Кроме того – это разные навыки: комментирование и прохождение тестирования. И все же понимание материала должно положительно влиять и на первое и на второе, поэтому я на это ориентируюсь.

Выяснив, что на результаты общие почти не влияет то, предлагаю ли я совершенно неверные варианты ответов, я вернулась к исходной модели: когда все ответы частично верны.

Вот почему не надо так убиваться и посыпать голову пеплом, если вы набрали за тест очень мало баллов. Нет связи между “мало баллов” и “очень мало понимания”. Ваше понимание данной темы оставляет желать лучшего – это да. Но не факт, что оно меньше, чем у тех, кто набрал баллов больше, а до верхних строк не дотянул. Ереси и совершенно неверных вариантов ответов я не предлагаю, поэтому любой выбранный ответ может говорить о том, что кое-что вы понимаете.

Это чуть менее удобно для проверки понимания темы, но дает очень много преимуществ для обучения.

А главная цель тестов – обучающая.

Пройдя тест, на любое количество баллов, вы получаете толчок в понимании материала.

Многие нервничают от того, что примеряют к заданиям все варианты ответа и все кажутся им правильные. Это создает ощущение хаоса, но если вы будете помнить о том, что среди вариантов нет ереси и нет глупостей, каждый вариант возможен (просто лучшим является один), вы не будете так нервничать.

Очень важно примерять все варианты, каждый надо примерить и посмотреть, как и что получается.

Именно в этом состоит учебная цель теста.

Практически вы получаете несколько паттернов к каждой ситуации и в условиях экстремальной концентрации и эмоционального подъема на тесте, вы усвоите эти паттерны на бессознательном уровне. На бессознательном – это значит вы скорее всего не сможете это отследить и сформулировать, но этот паттерн у вас будет и вы сможете им пользоваться. Сформулируете потом как собственное открытие может быть или вообще не будете формулировать, а будете просто владеть.

В жизни вы чаще всего не имеете возможности примерить разное. Вы реагируете, чаще всего импульсивно, иногда рассудочно, а потом не можете представить, что получилось бы при иной вашей реакции. Если бы вы могли смотреть на себя со стороны как на кукол в ФС и представлять, как вы выглядите в случае одной линии поведения и в случае другой линии поведения, вам было бы легче выбирать стратегию. Ситуации все время повторяются, но представления о правильном и красивом поведении у большинства нет.

Учебное моделирование используется именно с такой целью. Но мотивация к такому моделированию вне условий теста или соревнований очень низкая.

Это касается каждого задания на тесте.

Когда вы решаете задачу на графики СЗ, вы пытаетесь прожить этот график, почувствовать, как растет влечение, как растет симпатия, вот она нарастает, тут остается на одном уровне, вот пошла резко вниз или резко вверх, и соотносите это с поступками героя. Прожив так несколько графиков, вы выбрали один, правильно или нет, но научились чувствовать СЗ.

Понятен механизм, друзья?

Это как диалоги на языке, который вы изучаете. Если вы общаетесь с кем-то симпатичным, то вы думаете о том, как бы понравиться ему, но независимо от того, получилось ли у вас понравиться и подружиться, вы осваиваете язык. Изучение языка в тот момент – средство, а не цель, инструментарий, но именно инструментальная цель достигается лучше и быстрей, поскольку освоение ее максимально спонтанно. А сознательная цель может при этом и не быть достигнута, это уже так не важно.

Пока вы примеряете варианты ответов, эмоции примеряете на героя, мотивы, причины и цели конфликтов, вы осваиваете те инструменты, которые вам нужны для жизни, для формирования своих границ, для умения вставать над полем и видеть ситуации в жизни объективно, без слияния, без корон и проекций.

Насколько это понятно?

Поделитесь наблюдениями. Только по предыдущим тестам. Новый тест пока не будем обсуждать, дадим возможность второму потоку участвовать в нем самостоятельно, без ваших ориентиров.