 

Трамп заявил о намерении Байдена ввести в США карантин на годы

01.11.2020, 21:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на выборах главы государства Джо Байдена в желании ввести в стране локдаун на годы.

«Байден хочет ввести локдаун в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких локдаунов», – написал Трамп в Twitter. Американский президент добавил, что страна вскоре вернется к нормальной жизни.

Ранее Трамп заявил, что администрация США работает над тем, чтобы сделать бесплатным для американцев лечение вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) препаратом от фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals.

2 октября президент США вместе с супругой ушел на карантин. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. После выздоровления Трамп рассказал, что принимал «Редженерон» (Regeneron), а также выразил готовность стать донором плазмы крови для пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Ранее Трамп не исключал появления американской вакцины от коронавируса в октябре, но в итоге был вынужден признать, что вакцину в США не успеют подготовить к выборам.



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