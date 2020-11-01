Шведская армия становится сильнее, но страну защитит только НАТО

01.11.2020, 21:00, Новости дня

Хотя Швеция постепенно наращивает свой военный потенциал, темпы этого роста оставляют желать лучшего, пишет Svenska Dagbladet. По мнению издания, реально шведы начнут чувствовать себя в большей безопасности только в том случае, если их страна вступит в НАТО, а нынешнему правительству на смену придут новые политики.



Reuters

Начало «войны РФ с Украиной» в 2014 году привело к принятию закона об обороне 2015 года, в рамках которого Вооружённые силы Швеции получили некоторое финансирование, которого, однако, по-прежнему было явно недостаточно. Ряд исследований говорил о том, какой долгий путь предстоит пройти шведской армии: она испытывала нужду абсолютно во всём, начиная от сапог и заканчивая высокими технологиями. Хотя в 2019 году комитет по обороне и выдвинул немало толковых предложений о военной стратегии в период с 2021-го по 2025 год, общая картина по-прежнему выглядела не сказать чтобы блестяще, пишет Svenska Dagbladet.

Однако единство взглядов шведских политиков приказало долго жить, когда правительство не захотело брать на себя обязательства по финансированию. Затем последовал «цирк» с участием глав Минфина и Министерства обороны Магдалены Андерссон и Петера Хультквиста, которые представили свой коронный номер под названием «платить мы не будем», так что теперь можно только порадоваться тому, что дело вообще дошло до каких-то предложений в сфере обороны.

С 2020-го по 2025 год оборонный бюджет должен возрасти чуть менее чем на 29 миллиардов крон (около $3,3 млрд) до 89 миллиардов ($10 млрд). Хотя такое повышение расходов абсолютно необходимо, оно также может быть сопряжено с организационными трудностями. Поэтому росту оборонного бюджета должна сопутствовать разработка нового подхода к управлению Вооружёнными силами. Между тем, возрастут требования и к отчётности перед парламентом.

В этой связи Хультквист предупредил будущих политиков, чтобы они не повторяли прошлых ошибок и не позволяли разоружению зайти слишком далеко. По его словам, для восстановления военного потенциала требуется немало времени. «Важное и справедливое замечание. Однако с другим правительством и другим министром обороны военный потенциал Швеции можно было бы наращивать быстрее. Тот самый потенциал, который является самой основой нашей безопасности во всё более неспокойные времена», — отмечает газета.

В частности, комитет обороны в своё время писал об этом следующее: «Нельзя исключать и вооружённого нападения на Швецию. Нельзя также исключать, что против Швеции могут быть использованы военные средства или же она столкнётся с угрозой их применения. В случае возникновения политического кризиса или вооружённого конфликта в непосредственной близости от Швеции, страна неизбежно от него пострадает».

Более того, по мнению Svenska Dagbladet, к этому стоит добавить, что нападение на Швецию в серой зоне уже началось.

Швеция могла бы начать себя чувствовать куда безопаснее в том случае, если бы она решила стать полноправным членом НАТО, что даст ей возможность рассчитывать на выполнение обязательств альянса по защите своих членов. Как считает издание, такое членство поспособствует появлению сдерживающего порога, который гарантирует помощь в том случае, если РФ всё же решится его переступить. Военное планирование Швеции и так во многом исходит из того посыла, что она получит помощь извне. Однако без членства в НАТО эти отношения менее безопасны и будут определяться, прежде всего, логикой ситуации.

«Оборона зависит от многих отдельных факторов, однако решающее значение при оценке реального потенциала играет то, как они взаимодействуют друг с другом. То же самое касается и связей между политикой обороны и политикой безопасности», — подытоживает Svenska Dagbladet.