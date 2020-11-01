 

Из-за мощного тайфуна «Гони» власти Филиппин эвакуировали почти миллион человек

01.11.2020, 21:00, Новости дня

На главном филиппинском острове Лусон власти провели эвакуацию почти одного миллиона человек, передаёт CNN. Как отмечается в статье, на этот шаг они пошли из-за тайфуна «Гони», который должен стать самым мощным в этом году.


Reuters

Власти Филиппин провели на главном острове страны, Лусон, эвакуацию почти одного миллиона жителей из-за тайфуна «Гони», пишет CNN. Этот ураган 5-й категории станет самым мощным в этом году.

Тайфун «Гони», который сопровождается постоянными ветрами со скоростью 215 км/ч и порывами до 265 км/ч, несёт с собой сильные дожди, отмечает издание со ссылкой на филиппинских  чиновников.

Это один из самых сильных тайфунов, обрушившихся на Филиппины после «Хайяна», который в 2013 году унёс жизни более 6300 человек.

Исполнительный директор Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях Рикардо Халад на пресс-конференции сообщил, что официальные лица приступили к упреждающей эвакуации: 794 000 жителей провинции Албай были перемещены в безопасное место.

«У нас тяжёлые времена с COVID-19, а тут ещё одно бедствие», — заявил на виртуальной пресс-конференции сенатор Кристофер Го, главный помощник президента Родриго Дутерте.

Он также добавил, что местные власти должны сделать всё, чтобы вирус не распространялся в эвакуационных центрах.

Как указывается в статье, Филиппины в настоящий момент занимают второе место по уровню инфицирования и смертности от COVID-19 в Юго-Восточной Азии, уступая только Индонезии, где уже зарегистрировано более 380 тыс. случаев и 7 221 смертельный исход.

На прошлой неделе, как напоминает CNN, тайфун «Молаве» унёс на Филиппинах жизни 22 человек, причём большинство летальных случаев произошло в провинциях к югу от филиппинской столицы Манилы, которая также находится на предполагаемом пути тайфуна «Гони». 



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