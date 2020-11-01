Специалист назвал способы увеличить производительность компьютера

01.11.2020, 20:53, Разное

Медленная работа персонального компьютера обусловлена целым рядом факторов. Специалист пояснил о способах увеличения производительности устройства.

В первую очередь необходимо поработать над автозапуском операционной системы. Часто в нем задано слишком много программ, что и приводит к медлительности устройства из-за расхода оперативной памяти. Еще одна причина – вкладки в браузере, которым пользуется владелец компьютера. Они также задействуют мощность, потому для оптимизации работы лучше закрывать те страницы, которые уже не нужны.

Также важно регулярно проверять аппаратуру на наличие вирусов, которые способны замедлять системные процессы. При слишком частых перезагрузках и обновлениях операционной системы скорость компьютера тоже будет снижаться. Чтобы все программы и процессы работали быстрее, целесообразно установить вместо обычных дисков накопитель формата SSD. Твердотелые накопители позволяют запускать программы буквально за считанные секунды.

Кроме того, хороший результат будет, если при подключении USB-накопителя пользователь использует специальную функцию ReadyBoost. И последним пунктом списка эксперты называют отключение облачного хранилища. Его использование удобно тем, что позволяет сохранить место на компьютере, переместив некоторые файлы на ресурсы cloud-сервиса. Однако его не стоит оставлять в состоянии постоянной активности, чтобы не нагружать устройство, включая только при необходимости. Эти семь простых способов, пишет «Ньюинформ», помогут избавиться от «заторможенности» системы и увеличить производительную мощность компьютера.