 

Диетологи рассказали о простых правилах перекуса

01.11.2020, 20:53, Разное

Ирина Бородина, диетолог, напомнила простые правила здоровых перекусов. Доктор сообщила, что от числа основных приемов пищи зависит и частота перекусов, которые рекомендуется совершать до 17 часов.
Специалист сообщает, что если человек после ужина ощущает голод, то не стоит делать перекус, а необходимо поискать ошибки на протяжении дня, так как, скорее всего, был поздний обед, нехватка жиров или сложных углеводов. Также опасны и долгие интервалы между едой. Если люди забывают пообедать, перекусывают сладостями, то возникает гипогликемия и усталость, понижается концентрация внимания и познавательной деятельности.

Лариса Федотова, кандидат медицинских наук, рекомендует есть 5-6 раз в сутки с перерывами в 3-4 часа. Лучше всего употреблять пищу в одно и то же время, что поможет снизить нагрузку на поджелудочную железу, печень, желчный пузырь и приводит в норму работу желудочно-кишечного тракта. Во время перекуса стоит отказаться от бутербродов с колбасой и углеводов. Лучше перекусить овощами, творогом и хлебцами.



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