 

“Самый лучший день”: Исполнители хита “Пчеловод” сообщили о рождении ребенка

01.11.2020, 20:53, Разное

Популярные музыканты Виктор Попелеев и Дарья Шейко, являющиеся исполнителями известного поп-хита “Пчеловод”, синхронно разместили на своих страницах в Instagram фотопубликации, в которых рассказали о рождении у них дочери. Посты знаменитостей вызвали массу поздравительных отзывов от подписчиков.
Стоит отметить, что исполнители из семейного дуэта Rasa не скрывали от поклонников факт зачатия ребенка и об ожидании своего первенца рассказали еще весной. В последний же день октября оба возлюбленных опубликовали в своих микроблогах видеоролик, в кадрах которого ритмично шагают по коридору роддома. “Идем рожать”, – рассказали музыканты. А уже на следующий день, с разницей всего в час, на страницах возлюбленных появилось новое фото, на котором компанию им составила маленькая дочка. “Необъяснимые ощущения, это самый лучший день в моей жизни, спасибо за дочку, дорогая”, – эмоционально высказался Виктор Попелев. В свою очередь, Дарья Шейко под аналогичным фото в микроблоге назвала дочь продолжением своих родителей. “Вся жизнь до – не имеет значения, когда я смотрю на этот носик”, – резюмировала певица.

Подписчики дуэта выразили огромную радость от произошедшего события. Поклонники пожелали дочери своих кумиров расти здоровой и счастливой, а молодую пару призвали начать подумывать над созданием нового хита, посвященного наследнице. Каждая из публикаций всего за пару часов набрала более чем по 100 тысяч “лайков”.



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