 

Мнение: А наши отказались

01.11.2020, 20:50, Разное

Блин, с сегодняшнего дня начинаю болеть за “Краснодар”!! Как же я это пропустил?!

“Союз европейских футбольных ассоциаций прокомментировал эпизод, произошедший перед началом матча 2-ого тура группового этапа Лиги Чемпионов 28 октября. Несколько спортсменов из российского “Краснодара” не стали вставать на колено в знак солидарности с антирасистским движением “Black Lives Matter”. В пресс-службе УЕФА заявили, что игрокам вовсе не обязательно вставать на колено. Напомним, что инцидент произошел на матче “Челси” — “Краснодар”, завершившийся счетом 4:0. Перед игрой футболисты английского клуба и главный судья встали на колено. Семь российских спортсменов отказались от данной акции”

Какие молодцы! Не стали участвовать в этот идиотском фарсе! Но я б на месте Российской Федерации Футбола еще и подал бы протест в УЕФА – какого черта допускаются такого рода откровенно политические акции на матчах, если УЕФА всегда до этого топила за то, что “футбол вне политики”?! Что это за вопиющий прогиб?

И там ведь далее – вообще беспрецедентное по наглости заявление: УЕФА, вишь ли, “не планирует наказывать футболистов Краснодара за отказ преклонять колени”! Да они охренели – еще б вздумали наказывать кого-то за то, что он не встал на колени! И ведь у нас по основным СМИ – молчок, как будто и не было ничего. Хотя, если уж строго юридически, стоило бы рассмотреть вопрос о переигровке – на основании того, что и главный судья матча встал на колени, продемонстрировав тем самым свою политизированность и, значит, отсутствие беспристрастности. Какой же он после этого судья?

И ведь, кстати – именно судья дал, по общему мнению, весьма сомнительный пенальти в пользу Челси при счете 1:0, после которого игра Краснодара развалилась. Не мстил ли он таким образом игрокам команды, которые отказались вставать вместе с ним в “позу почтения”? Вот же твари…

В общем, “Краснодару” респект, но… лучше бы я этого и не узнал. Мерзейший осадок от такой “новости”, беспредел по всему миру нарастает.

Источник: Размышления вольного социолога



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