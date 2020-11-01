 

Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 64 человек

01.11.2020, 20:48, Новости дня

Землетрясение, произошедшее в турецкой провинции Измир, унесло жизни не менее 64 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям республики.

«В результате землетрясения погибли 64 человека, 940 человек получили ранения», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.



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