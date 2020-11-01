Чехия вышла на первое место по числу скончавшихся от коронавируса

01.11.2020, 20:48, Новости дня

По итогам последней недели Чехия вышла на первое место по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тыс. человек населения, следует из данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), которые приводит чешский Минздрав.

«Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. (…) В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре – 7,88, далее следуют Бельгия – 6,81, Армения – 6,19 и Черногория – 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».

За минувшие сутки в Чехии зафиксировали 11 тыс. 428 случаев коронавируса. За все время пандемии в стране выявлено 335 тыс. 102 случаев заболевания, 3251человек скончался.

Ранее правительство Чехии продлило до 20 ноября режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса. Режим ЧС был введен в стране 5 октября на 30 дней.