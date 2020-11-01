 

“Возможно, на годы”. Трамп заявил, что Байден хочет закрыть США на карантин

01.11.2020, 20:35, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден хочет объявить в стране локдаун, который, возможно, продлится годы. Об этом президент США Дональд Трамп 1 ноября написал в Facebook.

“Это сумасшествие! Локдауна не будет. Великое американское возрождение началось”, – написал президент.

https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10165735486870725

В связи с пандемией в США с конца сентября началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлилось до 30 октября. Основной день выборов назначен на 3 ноября. Главными конкурентами считают Трампа и Байдена. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research от 13 октября, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей, за Трампа – 40%.

Американского президента критикуют за недостаточно серьезное отношение в коронавирусу. 6 октября Трамп выступил против введения общенационального карантина в связи с пандемией CОVID-19. Он высказал мнение, что люди научились жить с гриппом, а сейчас учатся жить с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1 ноября, общее число инфицированных достигло более 9,1 млн, почти 231 тыс. скончались, а более 3,61 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Сьюзан Райс раскритиковала Трампа за мягкость в отношении Путина

02.10 / Ouest-France – Болсонару напомнил о суверенности Бразилии в ответ на угрозы Байдена

09.10 / Гривна укрепилась к доллару и евро

28.08 / Мужчина напал на маленького ребенка из-за игрушки в Москве

31.10 / В Словакии начали массовое тестирование населения на COVID-19. В очередях люди стоят по несколько часов

19.09 / В Польше зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

29.08 / В ВСУ служил бывший боевик “ДНР”

28.06 / Более 6,3 тыс. российских военных вылечились от коронавируса

10.08 / Тихановская заявила, что не планирует покидать Беларусь после выборов

11.09 / В случае победы на выборах Байден вторгнется в Сирию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска