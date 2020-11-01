 

В Киеве на карантин закрыли Зверинецкий мужской монастырь

01.11.2020, 20:35, Новости дня

Зверинецкий мужской монастырь Киева объявил о закрытии на карантин. Об этом пресс-служба монастыря сообщила в Facebook.

“С 30 октября наш монастырь находится в режиме карантина. Богослужения совершаются без участия прихожан”, – сказано в сообщении.

В посте не уточняется количество заболевших в монастыре.

https://www.facebook.com/zvcaves/posts/1699376976890389

По состоянию на 1 ноября в Украине подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции (7959 из них – за последние сутки). Умерло 7306 больных COVID-19, 161 441 вылечился.

За сутки в Киеве обнаружили 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в столице подтвердили 38 238 случаев COVID-19. Киев находится на первом месте в стране по количеству выявленных случаев болезни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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