Количество задержанных в связи с терактом в Ницце увеличилось до шести – СМИ

01.11.2020, 20:35, Новости дня

В ходе расследования террористической атаки в Ницце полиция Франции задержала еще двух человек. Об этом со ссылкой на источники в судебной администрации проинформировало 1 ноября в Twitter агентство AFP.

“Французская полиция произвела два новых ареста в ходе расследования нападения на церковь в южном городе Ницца, в результате которого погибли трое, поскольку власти пытаются понять профиль подозреваемого убийцы”, – говорится в сообщении.

French police have made two new arrests in the probe into an attack on a church in the southern city of Nice that left three dead, as authorities seek to understand the profile of the suspected killer, judicial sources said on Sundayhttps://t.co/SwF0acM02i pic.twitter.com/nnWbQKBj6t

По данным агентства, новым задержанным – 25 лет и 63 года, наручники на них надели 31 октября там же, где ранее уже задержали еще одного фигуранта дела о нападении в Ницце.

Всего задерживали уже шесть человек, отмечает AFP. Первые трое задержанных находятся под стражей. Всех шестерых проверяют на связь со злоумышленником.

Теракт в Ницце произошел утром 29 октября. Мужчина напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавший – 21-летний уроженец Туниса Брахим Иссауи – был ранен при задержании, сейчас он находится в больнице.

В тот же день в центре Лиона задержали выходца из Афганистана с ножом, который пытался сесть в трамвай.

Власти Франции объявили самую высокую степень террористической угрозы.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.